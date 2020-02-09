وأكد أمير الكويت استنكار بلاده لهذا العمل الإجرامي المروع، والذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين.

كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، برقيتي عزاء مماثلتين إلى الملك التايلاندي.