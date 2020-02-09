الكويت تحظر إصدار رخص قيادة جديدة للطلبة والممرّضين الوافدين بسبب الزحام

وكالات

في ظل جهود وزارة الداخلية لحل مشكلة الازدحام المروري وضرورة إصدار رخص قيادة للمستحقين من الوافدين، أصدر الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ قراراً يمنع بموجبه اصدار رخص سوق للطلبة أو الممرضين الوافدين.



واشار اللواء الصايغ لجريدة الرأى الكويتية إلى أن هذا القرار جاء ضمن عدة خطوات للإدارة العامة للمرور للحد من الازدحام المروري في الطرقات، والتي اصبحت مشكلة تؤرق كل من يقود سيارة في الكويت، لافتا إلى أن التجديد لرخص الطلبة الوافدين مستمر ولم يتم تعديله، شريطة توفير شهادة قيد من الجامعة او الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.



وأوضح الصايغ أن الطالب الوافد الذي تسلم استمارة القيادة ولم يستكمل اجراءات اصدار رخصة السوق، فلا يشمله قرار المنع، طالما تسلم استمارة القيادة اما في ما يخص البدون فإن اصدار رخصة القيادة أو تجديدها مرتبط بصلاحية البطاقة الأمنية.

وطالبت دولة الكويت من رعاياها تأجيل السفر إلى سنغافورة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا وفق ما ذكرته شبكة سكاي نيوز، حيث كشفت سنغافورة الجمعة عن ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا لا ترتبط بحالات عدوى سابقة أو السفر إلى الصين مما دفعها لرفع حالة التأهب إلى المستوى البرتقالى، وهو نفس المستوى الذى وصلت إليه إبان تفشى فيروس سارس فى عام 2003، وبلغ عدد الحالات فى سنغافورة حاليا 33 حالة إصابة مؤكدة بكورونا، وقتل سارس أكثر من 30 شخصا فى سنغافورة ومئات فى أنحاء العالم.

وذكرت وزارة الصحة فى بيان "نظرا لأنه توجد الآن حالات محلية قليلة ليس لها أى صلة بحالات سابقة أو بالسفر إلى الصين فقد كثفنا (عملية) تقييم المخاطر "..

يذكر أن منظمة الصحة العالمية اشتكت من وجود نقص فى المعدات الوقائية من فيروس كورونا، لافتة إلى أنه لا يوجد إلى الآن أى لقاح يعالج فيروس كورونا وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها . وكان مايك رايان الخبير المسئول ببرنامج الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية ذكر فى وقت سابق أن هناك 2500 عينة اختبار يجرى العمل عليها فى عدد من المختبرات العالمية للتوصل إلى علاج لفيروس (كورونا المستجد) .

وقال رايان - فى مؤتمر صحفى فى جنيف الخميس إن مقاطعة (هووبي) الصينية سجلت 65 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس ليرتفع عدد الوفيات إلى 565 حالة، مؤكدا أن الوضع خارج المقاطعة مستقر نسبيا، نافيا فى الوقت ذاته أن تكون الصين أخفت معلومات عن الفيروس خلال الفترة الأولى لظهوره، مشيرا إلى أن السلطات هناك قامت بتوفير المعلومات فى وقت مناسب وبشكل جيد.