القومى لبحوث المياه: الانتهاء من دراسات تأهيل خزان أسوان قريبا

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعا مع المهندس حسين جلال رئيس الهيئة المصرية العامة للسد العالى وخزان أسوان والدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه وبحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والقيادات التنفيذية بالوزارة وذلك لاستعراض أعمال الهيئة والدراسات البحثية التى يقوم بها المركز لصالحها وذلك فى ضوء جهود الدولة فى مجال حماية وتدعيم السد العالى والحفاظ على سلامته وتنفيذ كافة أعمال الصيانة اللازمة .

وقال الدكتور خالد عبد الحى أن كلا من معهدى الانشاءات والهيدروليكا التابعين للمركز بصدد الانتهاء من الدراسات الموكلة لهما بخصوص تأهيل خزان أسوان ليتسنى اسناده ومنها دراسة الحالة الإنشائية وتطوير منظومة الرصد وملحقاتها بالسد العالى.

من جانبه قال المهندس حسين جلال رئيس الهيئة المصرية العامة للسد العالى وخزان أسوان بأن الانجازات شملت تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية بتكلفة حوالى 150 مليون جنية وتتضمن إعادة تأهيل خزان أسوان القديم وتنفيذ العديد من الأعمال ضمن الخطة الاستثمارية فى مجال استكمال تدعيم السد العالى وخزان أسوان وأعمال تقليل البخر ببحيرة ناصر والوقاية من تحركات الكثبان الرملية وإحلال وتجديد مرافق ومعدات السد العالى .

واشار جلال إلى أن الهيئة تقوم حاليا بتنفيذ العديد من الأعمال ضمن الخطة الاستثمارية فى مجال استكمال تدعيم السد العالى وخزان أسوان ومعالجة الأطماء بالبحيرة وأعمال الوقاية من تحركات الكثبان الرملية وإحلال وتجديد مرافق ومعدات السد العالى، كما تم مناقشة تقدم العمل فى عملية تأهيل خزان أسوان والموقف البرنامج الزمنى لتنفيذ الأعمال وكذلك تدبير الاستثمارات المالية اللازمة طبقا للخطة الاستثمارية.

على جانب آخر كان الدكتور محمد عبد العاطى وزير المواد المائية والرى، اجتمع مع المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى، لبحث الأعمال التى يتم تنفيذها لتأهيل الترع الصغيرة عرض القاع 6 أمتار فأقل وخطة الوزارة بشأنها وتكاليف نقل كميات المخلفات داخل الكتل السكنية وطبانات الطرق الأسفلتية.

وقال رئيس قطاع الرى، إن الوزارة تدرس خطة طموحة لتأهيل الترع، وذلك بهدف تدعيم البنية الأساسية للمجارى المائية والحفاظ على المياه المستخدمة فى الرى كماً ونوعاً، ورفع كفاءة استخدام وحدة المياه وتحسين حالة الرى بنهايات الترع وتوصيل المياه للنهايات لرى الزمامات المقررة والمناطق المتعبة وترشيد كميات المياه المستخدمة نتيجة تقليل التسرب والبخر وتقليل تكاليف الصيانة بنسبة قد تصل إلى 75%، بالإضافة إلى عدالة التوزيع فى وصول المياه للمنتفعين على الترعة الواحدة وايضا لتحقيق أهداف الخطة القومية لترشيد المياه ووصول المياه لكافة المنتفعين .