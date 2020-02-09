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القبض على 5 عناصر من تنظيم داعش بالعراق

الأحد، 09 فبراير 2020 11:04 ص
القبض على 5 عناصر من تنظيم داعش بالعراق البقض على عناصر داعش
كتب كامل كامل

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ألقت الشرطة نينوى في العراق، اليوم الأحد، القبض على خمسة عناصر من عصابات داعش الأرهابية في مدينة الموصل.

وذكر بيان لوزارة الداخلية نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مديرية شؤون السيطرات التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومن خلال التفتيش والتدقيق تمكنت من إلقاء القبض على  خمسة عناصر من عصابات داعش الإرهابية، إثنان منهما كانا يعملان فيما يسمى بالحسبة والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

وأضاف، أن "عملية القبض على الإرهابيين تمت في سيطرة النصر عند مدخل المدينة جنوب طريق موصل- بغداد".

بدو أن الأزمة العراقية تتعقد كل يوم خاصة فى ظل دعوات من جانب المتظاهرين لمنظمة الأمم المتحدة بالتدخل للضغط على حكومة محمد علاوى لمنع نظام المحاصصة، حيث ذكر موقع العربية، أن ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، شهدت السبت، فعاليات طلابية عدة، وسط استمرار الاعتصام الرافض لتكليف، وزير الاتصالات السابق، محمد علاوى، تشكيل الحكومة، ورفضاً للانتهاكات التى تعرض لها المتظاهرون فى النجف وكربلاء خلال الأيام الماضية على أيدى ما يعرف بأصحاب "القبعات الزرقاء" أنصار زعيم التيار الصدرى، مقتدى الصدر.

وقال موقع العربية، إن عدد من المتظاهرين في العاصمة العراقية طالبوا الأمم المتحدة بالضغط على الحكومة العراقية من أجل إلغاء نظام المحاصصة، وتجميد الدستور، وتشكيل حكومة انتقالية بسرعة، كما دعا المتظاهرون فى رسالة وجهوها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل لوقف العنف، الذي تسبب بمقتل أكثر من 800 شخص وأكثر من 25 ألف جريح، بحسب إحصائية للمتظاهرين، فى حين أفادت مفوضية حقوق الإنسان العراقية أمس إلى مقتل أكثر من 500 شخص.

 

 


العراق

داعش

وكالة الانباء العراقية

عناصر داعش

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