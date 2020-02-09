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القبض على 3 عمال وراء سرقة 40 تابلت من داخل مدرسة ثانوى فى أسيوط

الأحد، 09 فبراير 2020 01:47 م
القبض على 3 عمال وراء سرقة 40 تابلت من داخل مدرسة ثانوى فى أسيوط احد المتهمين والمضبوطات
كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

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نجحت الأجهزة الأمنية بأسيوط، من ضبط 3 عمال لاتهامهم بسرقة 40 تاربت، و9 مراوح سقف من داخل مدرسة ثانوي بدائرة مركز شرطة منفلوط.

البداية بورود بلاغ لمركز شرطة منفلوط، بمديرية أسيوط، من مدير إحدى المدارس الثانوية بدائرة المركز، يفيد اكتشافه سرقة 40 جهاز لوحى "تابلت" من داخل غرفة بالطابق الأرضي بالمدرسة، وتبين وجود كسر بأقفال البابين الخاصين بالغرفة، وأثناء الفحص تم اكتشاف سرقة عدد من مراوح السقف من إحدى المدارس "ملاصقة للمدرسة الثانوية محل البلاغ".

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بأسيوط أسفرت جهوده عن أن مرتكبى الواقعة 3 عمال، جميعهم مقيمين بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين، وقرر بقيامهم بدخول المدرسة وسرقة الأجهزة والمراوح من داخل غرف المدرستين بأسلوب كسر الباب، وتم بإرشاده ضبط 40 جهاز "تابلت"، 9 مراوح سقف، وكذا الأداة المستخدمة "عتلة حديدية"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.

يذكر أن الأجهزة الأمنية، نجحت فى كشف ملابسات واقعة سرقة بعض المحتويات من داخل إحدى المدارس بالمنيا وضبط مرتكبى الواقعة، حيث تلقى قسم شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا بلاغاً من مديرة مدرسة، بدائرة القسم باكتشافها سرقة (12 مروحة سقف - ماكينة حياكة - اسطوانة بوتاجاز) من داخل المدرسة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بإدارة البحث الجنائى بالمنيا أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم (عاطلان – لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات لدى عميلهما (تاجر أجهزة كهربائية) تم ضبطه.

 


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