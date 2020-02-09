الطفل الناجى الوحيد من مذبحة حدائق الأهرام يكشف تفاصيل الحادث: "شفته بعنيه"

كتب بهجت أبو ضيف - أحمد عبد الهادى

كشف الطفل "أدهم" الناجى الوحيد من جريمة حادث، انتحار محامي بعد قتل زوجته وابنته بمنطق حدائق الأهرام، وهو ابن الزوجة المجني عليها من طليقها، عن تفاصيل المذبحة، مشيرا إلى أنه كان نائما بغرفة بمفردة فى الشقة وفؤجي باستغاثة من والدته لانقاذها من الموت، موضحا: "كنت نايم وصحيت على صوت أمى وشوفتها مرميه على الأرض".

وتابع الطفل فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" أنه شاهد زوج والدته بعد إلقاء نفسه، قائلا: "شوفته وهو بيرمى أختى فى المنور ورمى نفسه هو كمان".

وأضاف الناجي الوحيد بالحادث: "خرجت إلى بلكونة الشقة وبدأت فى الاستغاثة بالجيران ومسكت التليفون وحاولت إخبار أقاربنا ولقيت الجيران انتبهوا لى وأنا بصوت وبلغوا الشرطة".

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، فى واقعة العثور على 3 جثث من أسرة واحدة، مقتولين داخل عقار بمنطقة حدائق الأهرام، أن الأب وراء قتل زوجته وأبنته قبل انتحاره بالقاء نفسه من منور العقار.

وأضافت التحريات الأولية، أن رب الأسرة (الأب) كان عليه ديون بلغت 20 مليون جنيه ويستحق الدفع أحد أقساط تلك الأموال غدا الاثنين، إلا أنه فشل فى التصرف فى المبلغ وخوفا على أسرته أقدم على خنق الزوجة حتى تأكد من وفاتها ثم القى بابنتهما الرضيعة 8 شهور من منور الشقة القاطنة فى الطابق الخامس، ثم انتحر بالقاء نفسه من ذات الطابق فى العقار الذى يسكنون فيه، فيما كان الطفل" ادم" الذى يبلغ من العمر 5 سنوات ابن زوجته الذى يقيم معهما بغرفة داخل الشقة، والذى يعد الناجى الوحيد فى الحادث.

وأوضحت التحريات الأولية، أن أحد المقيمين فى العقار هو من شاهد الجريمة وتواجد الجثث فى منور العقار، وأسرع إلى إبلاغ رجال الشرطة، التى انتقلت إلى مكان الجريمة وعثرت على الجثث الثلاثة داخل العقار.

وقال شهود عيان فى واقعة العثور على جثة رجل وزوجته وابنته مقتولين فى منطقة حدائق الأهرام، إن المجنى عليه "أ.ص" كان يقيم فى منطقة المرج، ويملك مكتب استثمار عقارى بالمنطقة، وخلال فترة عمله هناك جمع مبالغ مالية ضخمة من المواطنين بلغت ملايين الجنيهات، لتوظيفها فى مجال العقارات، مقابل أرباح شهرية، ولكنه بعد فترة توقف عن سداد تلك الأرباح.