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الشرطة الهندية تعتقل ضابطا تركيا لاتجاره بالمخدرات

الأحد، 09 فبراير 2020 01:56 م
الشرطة الهندية تعتقل ضابطا تركيا لاتجاره بالمخدرات
إيمان حنا

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ألقت الشرطة الهندية القبض على ضابط تركي سابق في قوات الكوماندوز لبيع المخدرات للسياح الأجانب في ولاية جوا جنوب غرب البلاد، حسب تقرير صحيفة تايمز أوف إنديا.
 
وقال تاش للشرطة، أنه بدأ في بيع المخدرات على المستوى الدولي بعد أن أكمل خدمته العسكرية الإلزامية لمدة عامين في الجيش التركي.
وقد بدأت شرطة المخدرات الهندية في مراقبة مراد تاش بعد تلقي معلومات عن تورط الرجل التركي في تجارة المخدرات. وتم القبض على تاش من قبل الشرطة بعد التأكد من تورطه في بيع المواد المحظورة.
 
 
وقالت الشرطة الهندية إن تاش سافر أيضا إلى البحرين وروسيا وجورجيا وسريلانكا وألمانيا وأجزاء أخرى كثيرة من العالم.
 
ومن جهة أخرى أكد موقع تركيا الآن التابع للمعارضة التركية أن مواطن تركي أحرق نفسه في محافظة هاتاي، أمام مبنى المحافظة مرددًا "أطفالي جائعون، أريد عمل ألا تفهمون؟" بعد أن ظل يبحث عن عمل لفترة طويلة من الزمن، وتدخلت فرق الشرطة بأنابيب الإطفاء وجرى نقله إلى أقرب مستشفى، حيث كان المواطن التركى سكب البنزين على نفسه أمام مبنى المحافظة وهدد بإشعال النار في جسده، قبل حضور مدير أمن محافظة هاتاي فيدات يافوز والمسؤولين الأمنيين، محاولين إقناعه بالرجوع عن قراره دون جدوى، مرددًا "البطالة خنقتني" و تم نقل المواطن إلى مستشفى هاتاي الحكومي لتلقي العلاج.
 

اردوغان

تركيا

تجارة المخدرات

المخدرات

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