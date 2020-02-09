وقال نيهمر - في تصريحات اليوم الأحد "إن فرقا من الشرطة في طليعة عناصر حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، حيث يتم ملاحقة الشاحنات التي يستخدمها مهربو البشر، واستخدام تقنيات متطورة لتحجيم أنشطة التهريب".

وأوضح أن جهود الشرطة النمساوية تتم بالتعاون مع وكالة حماية الحدود بالاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار الاتفاقيات الثنائية مع الدول الشريكة، مضيفا أن ضباط الشرطة يعملون باحتراف شديد مع السلطات المحلية، وبسبب عدد اللاجئين المتزايد في اليونان وتركيا ومنطقة البلقان يجب تعزيز التعاون عبر الحدود.

ولفت إلى أهمية دعم التعاون مع صربيا ومقدونيا الشمالية في المستقبل في تبادل المعلومات حول وضع اللاجئين، خاصة من خلال خاصية التتبع في الهواتف المحمولة، متابعا "حتى لو كان التعاون مع غرب البلقان على مستوى عالٍ منذ سنوات مضت، فإننا سنكثفه في المستقبل".

يذكر أن الوضع على الحدود الصربية المجرية لا يزال متوتراً بعد محاولة اقتحام عدد من المهاجرين غير الشرعيين الأسبوع الماضي، وتم السيطرة عليهم من الشرطة الصربية ومنعهم من اقتحام الحدود.