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السيطرة على حريق اندلع بـ5 أفدنة قصب بسوهاج

الأحد، 09 فبراير 2020 09:28 ص
السيطرة على حريق اندلع بـ5 أفدنة قصب بسوهاج حريق أرض زراعية - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، برئاسة العميد حسام المصرى مدير الإدارة من السيطرة على حريق كبير نشب بنجع الحفار دائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، نتج عنه تدمير 5 أفدنة مزروعة بمحصول القصب، ورجحت التحريات والمعاينة الأولية أن سبب الحريق قيام شخص بإلقاء عقب سيجارة أثناء المرور.

كان اللواء الدكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء وائل جمال مساعد المدير لفرقة الشرق، يفيد بنشوب حريق بقطعة أرض زراعية بناحية نجع الحفار البلابيش المستجدة دائرة مركز دار السلام وذلك بمساحة من محصول القصب، ولا توجد خسائر فى الأرواح، وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد أحمد أبوبكر رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام نشوب الحريق بقطعة أرض زراعية مزروعة بمحصول القصب على مساحة " 5" أفدنة ملك كل من "إيهاب ا ا" 50 سنة مزارع و "محمود ت ع" 42 سنة مزارع، و "حماده ع ع" 35 سنة مزارع، و"عادل ك ح" 45 سنة مزارع، ويقيمون بذات الناحية .

تم الدفع بعدد " 5 " سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات، وبسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما تقدم ورجحوا أن يكون سبب الحريق إلقاء أحد المارة عقب سيجارة مشتعل "دون قصد" ونفوا الشبهة الجنائية، وأخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية، تم تحرير محضرا بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 

 

 


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