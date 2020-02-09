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السيسى يقترح استضافة مصر لقمة أفريقية لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب

الأحد، 09 فبراير 2020 05:34 م
السيسى يقترح استضافة مصر لقمة أفريقية لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسى في كلمته الختامية بالقمة الأفريقية، مقترح استضافة مصر لقمة أفريقية تخصص لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب، وذلك من واقع مسئوليات مصر تجاه القارة وإيمانا منها بأهمية ذلك المقترح لتحقيق السلم والأمن في القارة الأفريقية.
 
ودعا الرئيس الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقى للتشاور المستفيض حول كل الأبعاد التنظيمية والموضوعية لتلك القمة، وهذه القوة المقترحة بمعرفة مجلس السلم والأمن الأفريقي واللجنة الفنية للدفاع، على أن يعرض الأمر على هيئة مكتب القمة فى أقرب وقت.

السيسي

القمة الافريقية

مكافحة الارهاب

قوة افريقية

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