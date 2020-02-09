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السيسى: مضاعفة عوائد الاستثمار متوقفة على تمكين ودعم الشباب والمرأة فى أفريقيا

الأحد، 09 فبراير 2020 12:51 م
السيسى: مضاعفة عوائد الاستثمار متوقفة على تمكين ودعم الشباب والمرأة فى أفريقيا الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن رئاسة مصر للاتحاد الافريقى خلال العام الماضى، شهدت انفتاح أفريقيا على المؤسسات الدولية لتحقيق التنمية الشاملة، وتنفيذ المشروعات القومية القارية داخل القارة فى إطار المنفعة المتبادلة، مشيرا إلى أن جهود مصر تكللت بإطلاق خطة العمل لتطوير البنية التحتية 2021- 2030، مثل مشروع وضع الخطة الرئيسية للربط الكهربائى القارى تمهيدا لإنشاء السوق الأفريقى للطاقة، ومشروع القاهرة - كيب تاون وغيرها من مشروعات الطرق والسكة الحديد وغيرها. 

 

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية، مضاعفة عوائد الاستثمار متوقفة على تمكين ودعم الشباب والمرأة فى افريقيا وتسليحهم بالوسائل التكنولوجية الحديثة، انطلاقا من كونهم العامل الديموجرافى فهم نصف الحاضر وكل المستقبل، مشددا على أن الإشراك الفعال للمراة والشباب ضرورة قصوى لتحقيق التنمية وإحلال السلام، وتضمن للواقع الأفريقى مستقبل أفضل. 

 

وأشار الرئيس السيسى إلى ان العام الماضى شهد العديد من التحركات والمبادرات لدعم الشباب، مثل مبادرة تأهيل مليون شاب بحلول عام 2021 لتوظيف الشباب الأفريقى. 

 


السيسى

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الاتحاد الافريقي

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