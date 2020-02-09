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السلطات الإسبانية تؤكد ثانى حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد

الأحد، 09 فبراير 2020 12:11 م
السلطات الإسبانية تؤكد ثانى حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد أطباء للكشف عن فيروس كورونا
رويترز

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أكد المركز الوطنى لعلم الأحياء الدقيقة فى إسبانيا اليوم الأحد، وجود حالة ثانية مصابة بفيروس كورونا الجديد بعد إجراء اختبارات على أربعة تم الاشتباه فى إصابتهم فى مايوركا. وأشار المركز إلى أن شخصا واحدا تأكدت إصابته من بين الأربعة بينما جاءت النتيجة سلبية للآخرين.

وكان المرضى الأربعة قد وضعوا تحت الملاحظة فى مايوركا يوم الجمعة بعد أن خالطوا شخصا في فرنسا تم تشخيص إصابته بالمرض.

أعلنت فيتنام اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد فى البلاد إلى 13 حالة، بينما تماثلت ثالث حالة مرضية بفيرس (كورونا) فى كوريا الجنوبيةونقلت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية عن الحكومة الفيتنامية قولها إن أكثر من ألف من رعاياها العائدين من الصين ونحو خمسمائة آخرين ممن كانوا على اتصال وثيق بهم يخضعون حاليا للحجر الصحى والمراقبة.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

وفي كوريا الجنوبية، خرج أحد مرضى فيروس "كورونا" من مستشفى جامعة سول الوطنية اليوم ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء التام من الفيروس إلى 3 حالات.

وقال مسئول في مستشفى جامعة سول الوطنية لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم، إن المريض خرج من المستشفى صباح اليوم بعد تعافيه بالكامل من المرض، فيما أكدت سلطات الصحة العامة بالبلاد أيضا خروج المريض من المستشفى.


اسبانيا

كورونا

مايوركا

فيروس كورونا

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