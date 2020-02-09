الرى تشن حملة لتنفيذ 12 قرار إزالة لتعديات بمحافظة سوهاج

كتبت أسماء نصار

كشف تقرير لمصلحة الرى، انه تم تنفيذ 12 قرارا إزالة لتعديات على منافع الرى بمحافظة سواهاج، منهم 4 عبارة عن مبانى بمسطح 400 متر مربع و 7 عبارة عن ردم على مسطح 750 متر مربع وإزالة فورية لسور من البلوك بطول 80 متر بمركز دار السلام.

وكلف الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أجهزة الوزارة بتكثيف حملات إزالة المخالفات والتعديات المقامة على المجارى المائية والإنتهاء منها بنهاية العام الحالي، مشدداً على ضرورة تنفيذ القانون وردع المخالفين .

يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.

وأكدت وزارة الرى أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء عليها وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الاشخاص المعتديين.

الجدير بالذكر أن قطاع تطوير وحماية نهر النيل يقوم بتنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات علي مجري النهر بكافة محافظات الجمهورية التي تطل علي نهر النيل ليسجل القطاع أكثر من 50 ألف حالة تعدي علي مجري نهر النيل منذ انطلاق الحملة في يناير 2015 بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة وأجهزة المحافظات، ومازال القطاع واجهزته مستمر بعزم لا يلين حتى الوصول لنيل بلا تعديات.