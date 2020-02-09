الرئيس الموريتانى يلتقى رئيس المجلس الأوروبى

وكالات

التقى الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى، اليوم، رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل على هامش أعمال الدورة الـ 33 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقى التي تعقد حاليا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ووفقا لما نُشر على وكالة السعودية للأنباء "واس"، اللقاء تناول علاقات التعاون بين موريتانيا والمجلس الأوروبى، ودور أوروبا فى دعم جهود إرساء الأمن والاستقرار في الساحل الأفريقي وفى القارة عمومًا.

وعقد زعماء وممثلو الدول الأفريقية، جلسة مغلقة عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية العادية الثالثة والثلاثين بأديس أبابا اليوم، تناولت عددا من التقارير الهامة المتعلقة بآليات عمل الاتحاد الأفريقى والاصلاح المؤسسى للاتحاد وقضايا السلام والأمن .

واستعرض المشاركون فى الجلسة تقرير موسى فقى محمد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقى بشأن الاصلاح المؤسسى للاتحاد ومؤسساته ، وتقرير رئيس جمهورية النيجر محمدو إيسوفو بشان منطقة التجارة الحرة الافريقية التى دخلت حيز النفاذ فى الثلاثين من مايو الماضى.

كما بحث المشاركون ايضا التقارير المتعلقة بالسلام والأمن بالقارة الافريقية ومن بينها تقرير يتعلق بانشطة مجلس السلم والأمن حول الاوضاع الامنية بالقارة ، وتقرير حول تنفيذ خريطة طريق الاتحاد الافريقى والتى تتضمن خطوات عملية لاسكات البنادق بافريقيا عام 2020 .

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد ترأس الجلسة الافتتاحية للقمة الافريقية الثالثة والثلاثين صباح اليوم ، وجرى خلالها تسليم رئاسة الاتحاد الافريقى من مصر الى جنوب افريقيا لمدة عام .