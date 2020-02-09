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الرئيس السيسى يستعرض إنجازات مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى

الأحد، 09 فبراير 2020 12:35 م
الرئيس السيسى يستعرض إنجازات مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي إنجازات مصر خلال رئاستها للاتحاد الافريقى، مشيرا إلى أنه وبالرغم من تنامى التحديات أمام القارة لا سيما استمرار النزاعات وزيادة مخاطر الإرهاب والتطرف خاصة فى منطقة الساحل والقرن الأفريقى، فقد حرصنا على تعزيز حالة الأمن والسلم فى القارة معتمدين على ترسيخ مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية باعتباره السبيل الأمثل للتعامل مع أزمات القارة وفهم خصوصيات الدول والشعوب الأفريقية.

 

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالقمة الأفريقية الـ 33 والمنعقدة اليوم الأحد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، أن هذا المبدأ ليس طرحًا نظريًا حيث طبقته مصر عمليًا هذا العام من خلال العديد من المبادرات لا سيما من خلال استضافة قمتين تشاوريتين حول ليبيا والسودان، كما اختبرنا هذا الطرح خلال العام المنصرم في العديد من القضايا مثل غينيا بيساو وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى.


السيسي

القمة الافريقية

اثيوبيا

الاتحاد الافريقي

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