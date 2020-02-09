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التلوث الضوئى يهدد الخنافس المضيئة

الأحد، 09 فبراير 2020 10:30 ص
التلوث الضوئى يهدد الخنافس المضيئة الخنافس المضيئة
رويترز

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قال علماء إن الخنافس المضيئة تتعرض لمخاطر على مستوى العالم مع ازدياد المخاطر المعروفة مثل فقدان الموائل والمبيدات الحشرية بعوامل خطر أخرى مثل الأضواء الاصطناعية الليلية التى تحدث تشويشا خطيرا لعملية التزاوج التى تتم ليلا.

وفى التقييم الأكثر شمولا على مستوى العالم حتى الآن للمخاطر التى تواجهها هذه الخنافس الطائرة وجد الباحثون أن بعض أنواع هذه الخنافس، التى يوجد منها ما يزيد على 2000 نوع حول العالم، قد يواجه خطر الانقراض بينما تعيش أنواع أخرى بشكل جيد.

وبتحليل تقديرات من 350 خبيرا فى الخنافس المضيئة حول العالم ارتأى الباحثون أن الخطر الأكبر يتمثل فى فقدان الموائل الناجم عن عوامل مثل التحضر والصناعة والزراعة المكثفة.

وتمثل عامل الخطر الثانى فى التلوث الضوئى إذ تتباهى الخنافس المُضيئة بأعضاء مُتخصصة باعثة للضوء وعادة ما تكون أسفل البطن وتُسمى الفوانيس. وتستخدم الخنافس المضيئة هذه الإضاءة كوسيلة في التودد وعملية التكاثر.

وقالت سارة لويس أستاذ الأحياء بجامعة توفتس في ولاية ماساتشوستس الأمريكية التي قادت البحث الذي نشر الأسبوع الماضي في دورية العلوم البيولوجية "التلوث الضوئي يؤثر على المخلوقات الليلية لكن الخنافس المضيئة هي بالأخص أكثر تضررا بهذا التهديد".

وأضافت "هذا بسبب أن كثيرا -وإن لم يكن كل- من الخنافس المضيئة تعتمد على إشارات عبر إضاءتها الحيوية في جذب الأزواج. وعندما تكون بيئتها الليلية شديدة الإضاءة يصعب على كل منهما رؤية إشارات الآخر فيتعذر اللقاء" .

 


الخنافس المضيئة

التلوث الضوئى

ولاية ماساتشوستس الأمريكية

بجامعة توفتس

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