التضامن" تواصل اليوم اختبارات مشرفى حجاج الجمعيات الأهلية

كتب مدحت وهبة

تواصل المؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى اختبارات مشرفى الجمعيات الأهلية لموسم حج 1441هـ / 2020 الراغبين من أعضاء الجمعيات وممثلى الجهة الإدارية فى المشاركة فى خدمة حجاج الجمعيات الأهلية اليوم الأحد وذلك للمتقدمين من محافظات الجمهورية فيما عدا محافظات جنوب الصعيد ،حيث سيتم عقد الاختبارات يوم 15 فبراير، وذلك بهدف اختيار أفضل العناصر المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، وكذلك التأكد من قدرتهم على خدمة الحجاج طوال فترة أداء مناسك الفريضة والعودة الى أرض الوطن.

وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ، أكدت على أهمية حسن اختيار المشرفين اللائقين لأداء تلك المهمة التى شرفنا بها فى خدمة حجاج بيت الله الحرام وذلك وفقاً لاختبارات تتميز بالشفافية والعدالة لاختيار أفضل العناصر من بين المتقدمين ، كما وجهت الوزيرة بضرورة تيسير كافة الاجراءات عقب الاعلان هن وموعد تلقى طلبات الراغبين فى الحصول على تأشيرات حج الجمعيات الأهلية هذا العام.

وكان أيمن عبد الموجود ، المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى قد اكد انه سيتم الإعلان على الموقع الإلكترونى للمؤسسة، عن الجدول التفصيلى المتضمن كافة البيانات من اسم المتقدم، وموعد الاختبار ومكانه حيث من المقرر إجراء الاختبارات بشكل مركزى لكل محافظات الجمهورية وذلك بمحافظتى "سوهاج، والقاهرة" لافتا الى انه من المقرر اختيار 270 مشرف من اجمالى 1115 متقدم ،منهم عدد 945 رجال و170 سيدة وسيتم اجراء الاختبارات التحريرية أون لاين على برنامج الحاسب مشيرا أن الاختبارات سيتم إجرائها بشكل مركزى لكافة محافظات الجمهورية وتقام فى محافظات "القاهرة ، سوهاج".

ويشمل الاختبار التحريرى عدد 60 سؤال دينى وإدارى حول مناسك واجراءات الحج تم وضعها من قبل متخصصين من دار الافتاء المصرية ومتخصصين من اللجنة التنفيذية للمؤسسة وخبراء فى شئون الحج.