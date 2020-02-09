التحقيق مع حاصل على دبلوم نصب نفسه مديرا لمدرسة بحدائق القبة وحولها لسلخانة

كتب عبد الله محمود

بدأت المستشارة أسماء حسن، رئيس النيابة الادارية قسم ثان تعليم، التحقيق فى بلاغ للنيابة الإدارية رقم 292 لسنة 2019، والمحال إليها من وزارة التربية والتعليم، بشأن عدم تنفيذ قرار بثينة كشك مدير إدارة حدائق القبة السابقة، باستبعاد "س. ع. م"، من منصب مدير إحدى المدارس فى منطقة حدائق القبة، والشهير بمستريح الإدارة التعليمية بحدائق القبة، والمتهم فى قضايا نصب واحتيال، وتأجير المدرسة للجزارين فى عيد الأضحى المبارك الماضى، لذبح العجول وتحويلها إلى سلخانة.

كانت النيابة قررت استدعاء مسئولى الإدارة وهم مايسة عبد الفتاح مدير التعليم الابتدائى بالإدارة، وأحمد سيد حنفى مدير الادارة التعليمية السابق، لعدم تنفيذهما قرار وقف المدرس عن العمل .

فيما كشفت تحقيقات النيابة عن عدة مفآجات، تمثلت فى أن المتهم ثبت أنه لايحمل مؤهلا عاليا، بالإضافة إلى أنه حاصل على دبلوم فنى، كما أنه يدير المدرسة منذ عام 2016، دون أن يصدر لة قرار بتعيينه مديرا للمدرسة، أى أنه شغل منصب مديرة المدرسة عنوة بالتواطؤ مع مسئولى إدارة حدائق القبة ، وهو ما يعتبر مخالفة قانونية صارخة.

كما استمعت النيابة إلى أقول مقدموا البلاغ، والذين أكدوا ان بثينة كشك مديرة ادارة حدائق القبة التعليمية السابقة، أصدرت قرارا باستبعاد المتهم من منصب مدير المدرسة، نظرا لارتكابة عدة جرائم فى حق العملية التعليمية، وأصبح خطرا على العملية التعليمية برمتها .

كما كشفت مديرة التعليم الابتدائى بالادارة التعليمية فى التحقيقات، التى أجرتها وزارة التربية والتعليم ، بصدور قرار استبعاد المتهم ، أن مدير الادارة السابق أحمد سيد حنفى رفض تنفيذه، وانه لم يصدر لة قرار بتعينة مدير ا للمدرسة، منذ 4 سنوات.

ومن جانبه اوضح مسؤل بالادارة ، منأن المتهم مازال حتى الان يمارس عملة، رغم صدور قرار باستبعادة، وعدم صدور قرار بتعينة مدير للمدرسة وانه حاول مخاطبة مسؤلى الادارة لاصدار قرار بتعينة مديرا بتاريخ قديم، ولكن مسؤلى الادارة رفضوا باعتبار أن ذالك تزوير فى اوراق رسمية.

واضاف بأن المستريح يحاكم حاليا فى قضايا نصب واحتيال ، كنا سبق صدور حكم علية بالسجن عامين مع الشغل فى قضية نصب واحتيال، على المواطنين وسبق اتهام فى قضاة تهرب ضريبى، والتى أكدتها تحريات مباجث التهرب الضريبى، وسبق ان عاقبتة النيابة الادارية بخصم 10 أيام من راتبة، وذلك لمزاولتة اعمال تخالف مقتضى واجبة الوظيفى لعملة، فى مجال المقاولات ، كما عاقبته ايضا بخصم عدة ايام من راتبه ايضا بتهمة سب وقذف مديرة التعليم الابتدائى ، عندما طلبت منة عدم أخذ اتاوات من اولياء الامور نظير قبول ابنائهم بالمدرسة ، كما تم اتهامة وعامل بالمدرسة بتأجير المدرسة للجزايرين فى خلال عيد الاضحى الماضى، وذلك لذبح الاصوحيات وتحويلها الى سلخانة، وكذالك تأجير ملعب المدرسة للمواطنين مقابل مبالغ مالية يستولى عليها لحسابة .