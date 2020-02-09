"البلتاجى" : صادرات الحاصلات الزراعية 2.3 مليار دولار .. وقادرون على فتح أسواق جديدة

رسالة برلين عبد الحليم سالم

أكد المهندس محسن البلتاجى، رئيس جمعية تنمية وتطوير المحاصيل البستانية والحقلية "هيا"، أن انخفاض سعر الدولار ، أمام الجنيه طوال الفترة الماضية هو أمر ايجابى ، لكنه يقلل من قيمة الصادرات .

أضاف محسن البلتاجى فى تصريحات لـ" اليوم السابع "، على هامش معرض فروت لوجستيكا لصادرات الخضر والفاكهة فى برلين ، من المهم دعم قطاع التصدير ليس فقط الصادرات الزراعية، بل كل الصادرات لدورها الهام فى تنمية الاقتصاد المصرى ،وبالتالى من المهم الإسراع فى اتخاذ تلك القرارات الخاصة بصرف المساندة التصديرية المتأخرة.

وطالب البلتاجى ، بضرورة النظر الى الإرتفاع الكبير فى مدخلات الانتاج سواء الأسمدة او غيرها مما يرفع من تكلفة المنتج ، فى الوقت الذى ينخفض فيه الدولار ، وبالتالي المتوقع أن تنخفض معه مدخلات الإنتاج أيضا .

وأشا رئيس جمعية هيا، الى أن المساندة التصديرية المتأخرة لدى الحكومة تصل لنحو 24 مليار جنيه وهو مبلغ يمثل جزء من مدخلات انتاج المصدرين ، موضحا أن ما تم إعلانه حول سداد جزء من المساندة لمستحقات الجمارك أو الضرائب ، لم يتم تفعيله حتى الآن ، مشيرا الى انه تم فتح العديد من الأسواق الفترة الماضية أمام الصادرات المصرية البالغة قيمتها نحو 2.3 مليار دولار ، وهو رقم يمكن زيادته في حالة تذليل كافة العقبات أمام المصدرين .