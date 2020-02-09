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الإمارات تحتفى بجنودها المشاركين ضمن قوات التحالف العربى فى اليمن

الأحد، 09 فبراير 2020 05:11 م
الإمارات تحتفى بجنودها المشاركين ضمن قوات التحالف العربى فى اليمن احتفال القوات المسلحة الإماراتية
كتب محمد رضا

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احتفت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، بجنودها المشاركين ضمن قوات التحالف العربى فى اليمن، وقد نشر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، صورة من الاحتفال الذى حضره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود ونواب الحكام.

واصطف حكام الإمارات وأولياء العهود، فى الصف الأمامى أمام سارية علم البلاد، فيما اصطف من خلفهم الضباط والجنود، وذلك فى الوقت الذى حلقت فيه الطائرات فوق رؤوسهم مزينة السماء بالألوان، احتفاءً بتضحيات وجهود أبناء الوطن فى الحرب باليمن.

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كما شارك فى الاحتفال - الذى نظمته القوات المسلحة فى مدينة زايد العسكرية فى أبوظبى - الشيخ حميد بن راشد النعيمى عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والشيخ حمد بن محمد الشرقى عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، والشيخ سعود بن صقر القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

 

كما شهد الاحتفال، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى، والشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبى وزير المالية، والشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمى ولى عهد ونائب حاكم الشارقة، والشيخ عمار بن حميد النعيمى ولى عهد عجمان، والشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقى ولى عهد الفجيرة، والشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولى عهد أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمى ولى عهد رأس الخيمة، والشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم فى منطقة الظفرة، وصقر غباش رئيس المجلس الوطنى الاتحادى.

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كذلك حضر الاحتفال، الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم فى منطقة العين، والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذى لإمارة أبوظبى، والشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى، والشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار رئيس الدولة، والشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذى لإمارة أبوظبى رئيس مكتب أبوظبى التنفيذي، والشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولى عهد أبوظبى، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين.

 


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