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الأمين العام للأمم المتحدة يشيد برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي

الأحد، 09 فبراير 2020 02:08 م
الأمين العام للأمم المتحدة يشيد برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي الرئيس السيسي والأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش
كتبت: إنجى مجدى

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أشاد الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، بفترة رئاية مصر للاتحاد الأفريقي ذلك خلال لقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

 

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، الاخد، إن "الأمين العام والرئيس السيسي بحثا التطورات الإقليمية، بما في ذلك الوضع في ليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط."

 

وكان جوتيرش  وصف العلاقة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بأنها "واحدة من أهم الشراكات"، مضيفا في حديث للصحفيين على هامش القمة أنها "شراكة ملتزمة بالاستجابة لقلق وتطلعات الشعب الأفريقي، وتمهيد الطريق نحو مستقبل أفضل لنا جميعا ".

 

وبحسب دوجاريك، أشاد الأمين العام خلال اللقاء التي اختتمت برئاستها مصر للاتحاد الأفريقي.

 


مصر

الاتحاد الافريقى

الامم المتحدة

افريقيا

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