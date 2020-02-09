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"الأمم المتحدة": مشاكل القارة السمراء تحتاج للحل تحت مظلة أفريقية

الأحد، 09 فبراير 2020 12:12 م
"الأمم المتحدة": مشاكل القارة السمراء تحتاج للحل تحت مظلة أفريقية الأمين العام للأمم المتحدة
كتب محمد عبد العظيم

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أكد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن الشراكة الأممية مع الدول الافريقية بالغة الأهمية، معربا عن أن المنظمة تدعم العديد من المبادرات الأفريقية مثل أجندة التنمية المستدامة 2030، وأجندة أفريقيا 2063، وإسكات البنادق وغيرها. 

وأضاف جوتيريش خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للقمة الافريقية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الأزمات والمشاكل فى افريقيا يمكن حلها من خلال المظلة الافريقية، مشيرا إلى أن تحقيق التنمية المستدامة بالقارة يحتاج إلى القضاء على ظاهرة الإرهاب. 

وأشار جوتيريش إلى تعزيز المساواة بين الرجال والنساء داخل القارة الأفريقية يساهم بشكل كبير فى حل المشاكل التى تعانى منها مثل الفقر وغيرها، مطالبا بضرورة فتح قنوات اتصال كثيرة مع الشباب، مؤكدا أن العالم يواجه العديد من المشاكل مثل تغير المناخ والاحتباس الحرارى ونقص المياه فضلا عن المشاكل الأمنية. 

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة، أنه حان الوقت لسحب السودان من الدول الداعمة للإرهاب، لافتا إلى المرحلة الانتقالية بها يجب أن ينتهى خلال الفترة المقبلة وفق محددات المرحلة الانتقالية من أجل استكمال مسيرة هذه الدولة، ومشددا على ضروة الاعتماد على الحل السياسى للأزمة فى ليبيا. 

وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي الجلسة المغلقة للقمة الأفريقية في دورتها الـ 33 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقى بأديس ابابا، صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، التقى صباح اليوم الأحد، مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك بمقر إقامة الرئيس بأديس أبابا.
 
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن ترحيبه بلقاء سكرتير عام الأمم المتحدة، مؤكداً حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة في مختلف المجالات، لدعم السلم والأمن الدوليين، وكذا التنسيق مع المنظمة الأممية لتعزيز دورها الأساسي في معالجة الملفات ذات الأولوية للدول النامية.

 


السيسى

الرئيس السيسى

الامم المتحدة

القمة الافريقية

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