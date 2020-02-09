الأسبوع المقبل دورات تدريبية لأطقم يخوت السفارى بالغردقة فى التوعية البيئية

أعلنت غرفة الغوص والأنشطة البحرية عن بدء الدورات التدريبية للتوعية البيئية الخاصة بالعاملين من أطقم اليخوت السفارى السياحية الأسبوع المقبل، وذلك فى إطار خطة وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع الإتحاد المصرى للغرف السياحية.

وتعد هذه الدورات شرط لتتمكن المنشأت من إصدار بطاقات الغرفة للعاملين لديها من أطقم يخوت السفارى حيث إنه لن يتم تجديد خطاب العضوية لليخوت إلا بعد إستيفاء الإشتراطات المشار إليها بشأن العاملين.

وأشارت الغرفة ، إلى أن الدورات ستتم بمدينة شرم الشيخ فى محافظة جنوب سيناء، يوم 15 فبراير، وبمدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر يوم 27 فبراير 2020، والفئات المستهدفة هى ريس، بحرى، ميكانيكى، مُساعد ميانيكى، طباخ، مساعد طباخ، خدمة صالون.

وكانت غرفة الغوص والأنشطة البحرية ، بدأت فى خطة ممنهجة لتدريب الكوادر البشرية التى تعمل فى هذا المجال بالمقاصد السياحية المصرية، خاصة فى البحر الأحمر وجنوب سيناء، فى الوقت الذى تعود فيه الشواطئ المصرية لرواجها عالميا، واستعادة مكانتها المميزة، خاصة مع تميزها فى الرياضات المائية المختلفة، والتى كان آخرها نشر شبكة cnn الأمريكية فيلما عن شاطئ النيزك فى مرسى علم.

وتستهدف غرفة الغوص والأنشطة البحرية تدريب 9 آلاف عامل فى هذا القطاع سنويا، ويستمر هذا البرنامج لمدة ثلاث سنوات ليكون إجمالى الكوادر المدربة فى الثلاث سنوات 27 ألف عامل، ويأتى ذلك ضمن خطة اتحاد الغرف السياحية لتدريب العملين بقطاع السياحة فى التخصصات المختلفة، لرفع جودة الخدمات المقدمة للسائح.

وتتم الخطة التدريبية من خلال منحة الاتحاد الأوروبى المقدمة للحكومة المصرية، وتبلغ مليون و440 ألف يورو، يضاف إليها وفقا للاتفاق مع الاتحاد الاوروبى نسبة 20% هى نصيب وزارة السياحة من تمويل المشروع.