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الأرصاد: سقوط أمطار على أنحاء متفرقة.. وانتهاء حالة عدم الاستقرار بالطقس اليوم

الأحد، 09 فبراير 2020 09:45 ص
الأرصاد: سقوط أمطار على أنحاء متفرقة.. وانتهاء حالة عدم الاستقرار بالطقس اليوم الطقس - أرشيفية
كتب ــ سمير حسنى

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توقع الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، انتهاء حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية اليوم الأحد، مشيرًا في الوقت ذاته إلى انخفاض درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام في ظل نشاط الرياح الذى يعزز الإحساس بالبرودة على مدار اليوم، مع وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة.، جاء ذلك فى مداخلة هاتفية للتليفزيون المصري اليوم الأحد.

كما تنبأ خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، بالقاهرة الكبرى طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار على مناطق متفرقة والرياح نشطة، والوجه البحرى، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار على مناطق متفرقة ونشاط الرياح، والسواحل الشمالية الغربية طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية فى البحر المتوسط.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد "طقس بارد" نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية فى البحر المتوسط، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وتنشط الرياح مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية،  فيما يشهد شمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا و غائم أحيانا وتنشط الرياح ، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 09 درجات، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات.

 


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