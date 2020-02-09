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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الأحد، 09 فبراير 2020 07:52 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، والتى تضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الأحد، على رأسها، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، على استعداد مصر الكامل لاستضافة قمة أفريقية مخصصة لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب، مضيفا فى كلمته امام قمة الاتحاد الأفريقي: "أؤكد استعداد مصر لاستضافة عقد قمة أفريقية مخصصة لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن القمة الأفريقية الخاصة يأتى من واقع مسؤوليتها وإيمانًا منها بأهمية ذلك المقترح لتحقيق السلم والأمن فى أفريقيًا .

1
 

السيسى يدعو لقمة بالقاهرة لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب

2
 

البرلمان: 3 سنوات مدة سريان رخصة "السايس" برسم لا يتجاوز 2000 جنيه

3
 

السكة الحديد فى بيان رسمى : واقعة حمار الأقصر صحيحة وحررنا محضرا ضد الراكب

4
 

فصل مدرس بالإسكندرية تحرش بـ120 تلميذة

5

الكهرباء: 53 مليار جنيه لرفع كفاءة الشبكات..و2 مليار شهريا لسداد مديونية البترول

6
 

 

مذبحة حدائق الأهرام.. 3 جثث لمحامٍ وزوجته وطفلتهما تثير الرعب

7
 

البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية

8
 

مصر تستضيف اجتماع رؤساء أركان دول تجمع الساحل الخمس "G5"

 

9
 

اتحاد الكرة يخطر الأهلى والزمالك رسميا بإقامة القمة 24فبراير باستاد القاهرة

 

10
 

طقس الغد شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.. والصغرى فى القاهرة 10 درجات


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