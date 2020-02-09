اعتقال رجل هدد باغتيال الرئيس الأمريكى "ترامب "بسكين

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اعتقلت قوات الأمن الأمريكية، رجلًا يحمل سكينًا خارج البيت الأبيض، بعد أن أخبر أحد ضباط جهاز الخدمة السرية أنه كان هناك لقتل الرئيس دونالد ترامب.

وذكرت إدارة شرطة العاصمة - في بيان أوردته قناة "الحرة الأمريكية" اليوم الأحد - أن روجر هيدجبث البالغ من العمر 25 عامًا تم اعتقاله بتهمة توجيه تهديدات بإلحاق أذى جسدي، مشيرًا إلى أنه اقترب من ضابط في الخدمة السرية كان يقوم بدورية خارج البيت الأبيض، وقال إنه كان هناك "لاغتيال" الرئيس دونالد ترامب، مضيفًا "لدي سكين لأفعل ذلك" .

وعثرت الشرطة على سكين بحوزة المتهم وكان أيضًا لديه حزام مسدس فارغ.

والأسبوع الماضى، احتفل الرئيس الامريكى دونالد ترامب، بتبرئته من تهمتى المساءلة فى خطاب مرتجل اليوم الخميس فى الوقت الذى تباهى فيه البيت الأبيض بحقيقة أنه ظل فى منصبه.

وبعد السير على سجادة حمراء وسط تصفيق حار من العشرات من المشرعين الجمهوريين ومسؤولى الإدارة والشخصيات الإعلامية المحافظة فى الغرفة الشرقية للبيت الأبيض، عاود ترامب الحديث عن مظالم قديمة واتهم الديمقراطيين بالقيام بمساع "فاسدة" لتقويض رئاسته فى خطاب استمر أكثر من ساعة.

وقال ترامب وهو ممسك بنسخة من صحيفة واشنطن بوست حملت عنوان "تبرئة ترامب" "لقد ارتكبت أشياء خاطئة فى حياتي، سأعترف بذلك ... لكن هذه هى النتيجة النهائية"، ثم سلم الرئيس الجمهورى الصحيفة إلى زوجته ميلانيا قائلا لها إنهما ربما يضعانها فى إطار.

وتحدث ترامب من دون شاشة تلقين، وأشار إلى التحقيق الذى دام 22 شهرا بقيادة المحقق الخاص روبرت مولر فى الاتصالات المحتملة لحملته الانتخابية مع روسيا خلال الحملة الانتخابية لعام 2016، مستخدما الألفاظ النابية.