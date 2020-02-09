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استجابة لـ"سيبها علينا".. تموين الإسكندرية توجه مواطنا لمكتبها لفحص شكواه

الأحد، 09 فبراير 2020 05:00 م
استجابة لـ"سيبها علينا".. تموين الإسكندرية توجه مواطنا لمكتبها لفحص شكواه بطاقات تموين
الإسكندرية جاكلين منير

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أكد محمود القلش، متحدث إعلامى لمديرية التموين بالإسكندرية، على أن جميع المعاملات التموينية للمواطنين تتم من خلال المكاتب و المراكز التموينية، حيث تم الاستعلام على البطاقة التموينية و معرفة سبب الوقف و فحص الشكوى و استكمال البيانات من المواطن نفسه.

و أشار محمود القلش ردا على شكوى تلقتها "اليوم السابع " فى إطار خدمة " سيبها علينا " أنة على المواطن المتضرر التوجه الى المكتب التموينى التابع له، و الاستعلام على البطاقة التموينية و معرفة سبب التوقف و فحص الشكوى مع الموظف المختص بواسطة قاعدة البيانات الموضحة على الشبكة لكل مواطن على حدى، مشددا أنة فى حالة تقاعس اى موظف عن أداء دوره، يتقدم المواطن بشكوى بادارة خدمة المواطنين بالمديرية لاتخاذ اللازم.

و كان القارئ فكرى كامل حنا حنين مقيم فى شارع 9 من شارع 16 فرعون الجديدة فى المنتزه، أول الإسكندرية، قد أرسل شكوى بسبب توقف بطاقة التموين عبر خدمة صحافة المواطن باليوم السابع قائلا:"أحمل رقم قومى 27208232400899 الإسكندرية أود أن اتقدم لكم بشكواى لقد قمت بتحويل بطاقتى التموينية من محافظه المنيا فى عام 2014 وتم الصرف فى الإسكندرية إلى أن تم استخراج البطاقه الذكيه رقم /102012492571فى عام 2016 بأربعة أفراد وتم الصرف بطريقة منتظمة حتى أول شهر 12/2018، إلا أنه تم حذفى عشوائيا كصاحب للبطاقة وعملت تظلمات دون أى رد، وطالب بإعادة صرف المقررات التموينية خاصة أننا محتاجين لرغيف العيش.

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

 

ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها

 


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