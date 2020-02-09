استجابة لـ"سيبها علينا"..تموين الإسكندرية تفحص شكوى توقف بطاقة أحد المواطنين

أكد محمود القلش، المتحدث الإعلامى لمديرية التموين بالاسكندرية أن جميع المعاملات التموينية للمواطنين تتم من خلال المكاتب والمراكز التموينية، حيث تم الاستعلام على البطاقة التموينية ومعرفة سبب الوقف وفحص الشكوى واستكمال البيانات من المواطن نفسه.

وأشار محمود القلش ردا على شكوى تلقتها "اليوم السابع" فى إطار خدمة "سيبها علينا " إلى أنه على المواطن المتضرر التوجه الى المكتب التموينى التابع له والاستعلام على البطاقة التموينية و معرفة سبب التوقف و فحص الشكوى مع الموظف المختص بواسطة قاعدة البيانات الموضحة على الشبكة لكل مواطن على حدة، مشددا على أنه فى حالة تقاعس اى موظف عن أداء دوره، يتقدم المواطن بشكوى بادارة خدمة المواطنين بالمديرية لاتخاذ اللازم.

وكان القارئ "منصور السيد محمد سليمان" مقيم 8 شارع جامع الشيخ المنشية محافظة الإسكندرية، عبر خدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع"، يشكو إيقاف بطاقة التموين الخاصة به بسبب تعاملات جمركية عالية وهو أمر مخالف للواقع علما بأنه موظف بالمعاش ولا يوجد له أى تعاملات جمركية وقام بعمل تظلم وإحضار خطاب من الجمارك يفيد عدم التعامل مع الجمارك وتقديمه للتموين إلا أنه لم يتم إعادة تشغيل بطاقة التموين ولم يتم الرد على التظلم حتى الآن.

وقال القارئ في شكواه عبر صحافة مواطن، أنه تم ايقاف بطاقة التموين الخاصة بي بعد ظهور علي بون العيش أني ليا تعاملات جمركية عالية علي الرغم أنى موظف علي المعاش وقد أحضرت خطاب من الجمارك يفيد عدم التعامل مع الجمارك بعد معاناة شديدة وقدمت تظلم و ما زالت البطاقة متوقفة.

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.