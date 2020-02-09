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ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى كوريا الجنوبية لـ 27 شخصا

الأحد، 09 فبراير 2020 12:33 م
ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى كوريا الجنوبية لـ 27 شخصا الفريق الطبى لمكافحة كورونا
سول(أ ش أ)

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أعلنت السلطات الكورية الجنوبية تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس (كورونا المستجد)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس فى البلاد إلى 27 شخصًا، وذكرت السلطات - وفقًا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الأحد، أن المريض السادس والعشرين هو رجل كوري جنوبي (يبلغ من العمر 51 عامًا) وهو ابن المريضة الخامسة والعشرين (تبلغ من العمر 73 عاما)، أما بالنسبة للحالة السابعة والعشرين فهي امرأة صينية (تبلغ من العمر 37 عاما) وهي زوجة المريض السادس والعشرين.

وكان المريضان الـ 26 والـ 27 زارا مقاطعة "جوانجدونج" الصينية في الفترة من نوفمبر الماضي إلى يناير الماضي، وعادا إلى كوريا الجنوبية في أواخر شهر يناير، وجاءت نتائج اختبار الفيروس لهما إيجابية اليوم، ويخضعان للعلاج حاليًا في مستشفى "أنسونج" بإقليم "كيونجي".

وتُعتبر مقاطعة "جوانجدونج" ثاني أكثر المناطق الصينية تسجيلًا لحالات الإصابة بفيروس "كورونا" بعد مدينة "ووهان" مركز انتشار الفيروس، وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في "جوانجدونج" حتى يوم 8 فبراير الجاري 1075 حالة، وفقًا للبيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.
وبلغ عدد المصابين بفيروس (كورونا المستجد) في كوريا الجنوبية 27 شخصًا، خرج ثلاثة منهم من المستشفى، ويخضع المتبقون للعلاج في المستشفيات.
 

وقال مسؤولون كوريون جنوبيون اليوم الأحد، إن الجيش يعيد النظر فيما إذا كان سيشارك فى التدريبات العسكرية متعددة الجنسيات "كوبرا جولد" التى تقام فى تايلاند ، مع استمرار انتشار فيروس كورونا الجديد، ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن مسؤول عسكري قوله "نراجع خياراتنا الأخرى، إما أن نفوت التدريب كليًا، أو أن نرسل عددًا أقل من الجنود أو الأسلحة"، مضيفًا أن السلطات عكفت على مراقبة التطورات المتعلقة بفيروس كورونا الجديد عن كثب.

وأشار مسؤول آخر إلى أن "السلطات العسكرية أوصلت رأيها إلى وزارة الدفاع، وسوف تتخذ الوزارة القرار الأخير هذا الأسبوع".

ومن المقرر إجراء الدورة التاسعة والثلاثين من تدريبات "كوبرا-جولد" برعاية مشتركة من القوات التايلاندية والقوات المسلحة الأمريكية في الفترة من 26 فبراير إلى 16 مارس.

 

 


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