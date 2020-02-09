ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى كوريا الجنوبية لـ 27 شخصا

وكان المريضان الـ 26 والـ 27 زارا مقاطعة "جوانجدونج" الصينية في الفترة من نوفمبر الماضي إلى يناير الماضي، وعادا إلى كوريا الجنوبية في أواخر شهر يناير، وجاءت نتائج اختبار الفيروس لهما إيجابية اليوم، ويخضعان للعلاج حاليًا في مستشفى "أنسونج" بإقليم "كيونجي".

وتُعتبر مقاطعة "جوانجدونج" ثاني أكثر المناطق الصينية تسجيلًا لحالات الإصابة بفيروس "كورونا" بعد مدينة "ووهان" مركز انتشار الفيروس، وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في "جوانجدونج" حتى يوم 8 فبراير الجاري 1075 حالة، وفقًا للبيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

وبلغ عدد المصابين بفيروس (كورونا المستجد) في كوريا الجنوبية 27 شخصًا، خرج ثلاثة منهم من المستشفى، ويخضع المتبقون للعلاج في المستشفيات.



وقال مسؤولون كوريون جنوبيون اليوم الأحد، إن الجيش يعيد النظر فيما إذا كان سيشارك فى التدريبات العسكرية متعددة الجنسيات "كوبرا جولد" التى تقام فى تايلاند ، مع استمرار انتشار فيروس كورونا الجديد، ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن مسؤول عسكري قوله "نراجع خياراتنا الأخرى، إما أن نفوت التدريب كليًا، أو أن نرسل عددًا أقل من الجنود أو الأسلحة"، مضيفًا أن السلطات عكفت على مراقبة التطورات المتعلقة بفيروس كورونا الجديد عن كثب.