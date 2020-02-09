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ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى سنغافورة إلى 43 شخصا

الأحد، 09 فبراير 2020 08:08 م
ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى سنغافورة إلى 43 شخصا تفشى فيروس كورونا
أ ش أ ووكالات الأنباء

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ارتفعت حصيلة الحالات المؤكد إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد في سنغافورة إلى 43 شخصًا، بعد تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة.وقالت وزارة الصحة - في بيان أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم ، الأحد ، إنها ستعمل من أجل تحديد هوية أي شخص تعامل عن قرب مع هؤلاء المصابيين.وأضافت الوزارة أن الحالات الثلاثة المؤكد إصابتها حديثًا ليس لديهم ما وصفته بـ "سجل سفر مؤخرًا إلى الصين".

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

من جهة أخرى ، قال خبراء في مجال الصحة اليوم الأحد إن بريطانياً أُصيب بفيروس كورونا الجديد أثناء حضوره مؤتمرا في سنغافورة ربما نقل العدوى إلى 7 أشخاص آخرين عندما أمضى بضعة أيام في كوخ بقرية في منتجع جبلي فرنسى في طريق عودته إلى وطنه.

أقام الرجل، وهو ثالث حالة إصابة بالفيروس تسجلها بريطانيا، مع مجموعة كانت تقضي عطلة بالكوخ الواقع في منتجع تزلج في ليه كونتامين مونجوا أواخر الشهر الماضي.

وقال مسؤولون فرنسيون إن الفحوص أثبتت إصابة 5 بريطانيين آخرين بمنتجع التزلج، الواقع في منطقة جبال الألب، بفيروس كورونا، وربطوا بين هذه الحالات والمجموعة التي أقامت بالكوخ.

لكن الخيط لا ينتهي هناك فيما يبدو. فالمرض الذي يحمله نفس الرجل ربما انتشر في مناطق أخرى، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها سلطات الصحة في احتواء العدوى في عصر يتيح السفر جوا عبر العالم.

 

 

 


سنغافورة

فيروس كوورنا

كورونا

الصين

سارس

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