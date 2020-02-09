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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأحد، 09 فبراير 2020 10:26 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضى على ارتفاع أيضا.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 14121 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 1938 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 16279 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 5263 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل مستوى 1275 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 1402 نقطة.
 
وفى سياق متصل قررت إدارة البورصة المصرية، إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)  خلال جلسة تداول الخميس، وتعديل سعر فتح لجلسة اليوم، ليصبح 14.100 جنيه / للسهم، وإيقاف الورقة المالية والغاء كافة العروض والطلبات المسجلة خلال جلسة اليوم، وإعادة التعامل فور الإلغاء.
 
فيما سيطرت تعاملات الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، إذ اشترى مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، أكتوبر فارما، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، بعدد 1120 سهم، 570 سهم، 303.2 ألف سهم، 3500 سهم، على التوالى، كما اشترى مساهم رئيسى بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، مطاحن وسط وغرب الدلتا، مطاحن ومخابز الإسكندرية، 1450 سهم، 49 سهم، 7334 سهم، على التوالى.
 
فيما باعت إدارة البنك التجارى الدولى 1000 سهم، وباع مساهم رئيسى بشركة البدر للبلاستيك 200 ألف سهم.

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