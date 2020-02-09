اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية يكرم الاستاذ المعتدى عليه من طالب بكلية تجارة.. صور

الإسكندرية أسماء على بدر

كرم وفد من اتحاد طلاب جامعه الإسكندرية وكلية التجارة، الدكتور محمود رجب، الأستاذ الذى تم الاعتداء عليه داخل مكتبه من أحد الطلاب المفصولين بطبنجه، وقدموا له باقة ورد احتراما وتقديرا لدوره بالكلية .

وأكد وفد اتحاد الطلاب، رفضهم لم حدث وأنه ليس سلوك طالب جامعي، ويعد تصرفاً شاذاً وإجرامياً ومرفوضا من المجتمع الطلابى الجامعى والذى نتبرأ منه تماماً وندينه بشدة.

وأضاف الوفد، أنه مهما حدث يجب أن نعلم أن أعضاء هيئة التدريس فى مكانة الأب، فضلاً عن المعلم ويجب علينا كطلاب أن نقدم لهم فائق الاحترام و التقدير والتوقير.

وقال الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة، ورئيس مجمع العلوم الانسانية "المجمع النظرى للكليات، خلال كلمه له لطلاب الكلية فى وجود الدكتور محمود رجب، أن طالب المدرج أو الطالب الجامعى لا يعتدى على استاذه أو يهينه وان ما حدث هو من طالب لم يحضر محاضرة أو دخل مدرج.

وأكد عميد الكلية، أن اولادنا من طلاب الكلية من الذين يحضروا المحاضرات ويتعاملوا مع الاستاذه لا يفعلوا ذلك، وما حدث من فصل للطالب المعتدى كان بسبب، شعبه فى الامتحانات وفصله وهو تأكيد على أنه لم يحضر للمدرج ولا يعرف معنى الطالب الجامعى واحترام المعلم.

يذكر أن طالب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، بضرورة فتح تحقيق شامل مع شركة الأمن المسئولة عن دخول وتأمين الطلاب التى سمحت دخول سلاح نارى وبنزين داخل الحرم الجامعى والاعتداء على عضو هيئة التدريس داخل مكتبة.

وكان قد اجتمع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مساء اليوم السبت، بالدكتور محمود رجب المدرس بكلية التجارة جامعة الأسكندرية بمقر عمله بالجامعة، والذى تعرض لاعتداء آثم من أحد طلاب الكلية على خلفية صدور قرار فصل له لمدة عام إثر تورطه فى واقعة غش بامتحانات نهاية الفصل الدراسى الماضى .

واطمأن الوزير على صحة عضو هيئة التدريس، وقدم له الشكر والتقدير على القيام بعمله بكل تفان وإخلاص، وأكد له على دعم جموع أعضاء هيئة التدريس وكافة منتسبى المجتمع الأكاديمى له.

كما قدم الوزير له الشكر على التزامه بالحضور إلى الجامعة اليوم وتقديم محاضرته للطلاب فى مواعيدها، حيث قابل الطلاب أستاذهم بكل آيات الاحترام والتقدير، وقدموا له كل الاعتذار والأسف من التصرف الشاذ لأحد زملائهم.

واستمع الوزير من عضو هيئة التدريس إلى ملابسات الحادث بالكامل، وكيفية اعتداء الطالب عليه، و أكد الوزير خلال لقائه أيضا بعضو هيئة التدريس على متابعته شخصيا لمسار تحقيقات النيابة العامة، حتى الاطمئنان الكامل لاتخاذ العدالة مجراها .

كما أكد الوزير أيضا على تطبيق كافة الإجراءات التأديبية ضد الطالب لتوقيع أقصى العقوبات التأديبية التى تصل إلى الفصل النهائى من الجامعة ، وتبليغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ، بما يترتب عليه عدم صلاحية قيد الطالب بأى جامعة أو معهد آخر.