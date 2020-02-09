اتحاد المستثمرين يطالب الكهرباء بالتصالح فى القضايا المرفوعة على أصحاب المصانع

كتب: مدحت عادل

كشف المهندس صبحي نصر، رئيس اللجنتين التشريعية والضرائب والبنوك بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عن نتائج الاجتماع الذي عقد اليوم بمجلس النواب مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، حيث طالب صبحي نصر وزير الكهرباء بتوحيد سعر الكهرباء المحدد للمصانع على مدار 24 ساعة، وإلغاء التسعير المحدد لساعات الذروة في الفترة من "10:6" صباحا.

وقال المهندس صبحي نصر، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه قدم مجموعة من المقترحات من بيها التصالح في القضايا والنزاعات القائمة على أصحاب المصانع وذلك لحين جدولة المديونيات المستحقة عليها في 5 سنوات بدون فوائد، ومخاطبة البنك المركزي المصري من أجل الوصول إلى صيغة محل اتفاق تضمن سداد مستحقات وزارة الكهرباء لدى المصانع من خلال البنك المركزي على قروض طويلة الأجل حتى 10 سنوات.

وعقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعا اليوم برئاسة المهندس محمد فرج عامر، لمناقشة ارتفاع التكلفة الإنتاجية للكهرباء على الصناعة، وحضره كلا من المهندس محمد خميس شعبان والدكتور صبحي نصر ممثلين عن الاتحاد المصري لجمعيات المستتثمرين.

وأضاف صبحي، أنه لابد من إعادة النظر في قيمة القسط الثابت المحدد في فاتورة كهرباء المصانع، والذي يمثل ما بين 10:6% من القيمة الإجمالية للفاتورة، علما بأن هذه المراجعات من شأنها تخفيف الأعباء المالية على المصانع، وتعزيز فرص المصانع في سداد المديونيات وتشجيعها على زيادة الطاقة الإنتاجية.