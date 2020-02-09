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إنفوجراف.. المؤسسات الدولية تتوقع انتعاش السياحة المصرية خلال العام الجارى

الأحد، 09 فبراير 2020 04:01 م
إنفوجراف.. المؤسسات الدولية تتوقع انتعاش السياحة المصرية خلال العام الجارى المؤسسات الدولية تتوقع إنتعاش السياحة المصرية خلال العام الجاري 2020
كتبت هند مختار

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نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجرافا سلط من خلاله الضوء على توقعات العديد من المؤسسات الدولية أن تنتعش السياحة المصرية خلال العام الجارى 2020، مدفوعة بالعديد من العوامل التى تحفز السياح على زيارة مصر، ولعل أبرزها المتحف المصرى الكبير المنتظرافتتاحه هذا العام، الأمر الذى يضع مصر بشكل عام والقاهرة على وجه التحديد ضمن أفضل الوجهات السياحية حول العالم.
 
وكانت الحكومة قد استعرضت تقريراً حول الأداء المالي للفترة من يوليو- ديسمبر 2019، وكذا التقديرات المحدثة للعام المالى 2019/2020، وتحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلي في 2018/2019 مقارنة بعجز أولى بلغ 3.5% من الناتج في عام 2015/2016، ويعتبرالفائض المتحقق هو ثاني أعلى فائض أولى يتحقق بالدول الناشئة، مضيفاً أن الوزارة تستهدف ايضاً استمرار تحقيق فائض أولى قدره نحو 2% من الناتج خلال العام المالى الحالى.
 
وأشار التقرير إلى أن مصر تمكنت من خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 إلى حوالى 90% منالناتج المحلي فى يونيو 2019 أي تم تحقيق ضبط مالي بنحو 18% من الناتج على مدار عامين فقط، كما أن الدولة نجحت فى تحقيق معدلنمو حقيقى من أعلى معدلات النمو المحققة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن قبل الدول الناشئة.
 
وتشير النتائج المبدئية للأداء المالى لفترة يوليو - ديسمبر من العام المالى 2019/2020، الى تحقيق فائض أولي قدره 30.5 مليار جنيه(0.5% من الناتج) مقارنة بفائض أولي قدره 20.8 مليار جنيه (0.4% من الناتج)  خلال نفس الفترة من العام السابق ومقابل عجز أوليقدره 14.1 مليار جنيه (0.3% من الناتج) خلال يوليو-ديسمبر 2017.
 
وقامت الخزانة العامة بسداد مبكر (خلال الربع الأول من 2020/2019) لنحو 33 مليار جنيه (0.56% من الناتج) لصالح صناديق المعاشاتوهى تمثل كامل مستحقات الفوائد لصالح الصناديق للعام بأكمله بدلاً من سداد معظم هذا المبلغ في يونيو كما كان متبعاً فى السابق. وتأتىتلك المعالجة ضمن اتفاق التسوية بين الخزانة وصناديق المعاشات لعام 2019/2020.
 
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