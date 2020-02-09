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إلغاء 60 رحلة فى مطار بروكسل بسبب عاصفة

الأحد، 09 فبراير 2020 02:42 م
إلغاء 60 رحلة فى مطار بروكسل بسبب عاصفة مطار بروكسل ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أعلنت المتحدثة باسم مطار بروكسل إلغاء نحو ستين رحلة قادمة أو مغادرة، تحسباً للعاصفة سيارا المرتقب اشتدادها اليوم الأحد، فى شمال أوروبا، حسبما ذكر موقع "الإمارات 24"، وألغت شركات طيران رحلاتها، وهي تابعة لمجموعة لوفتهانزا وتربط بين بروكسل وميونيخ وفرانكفورت في ألمانيا، و"يورو وينجز" التي تربط مطار العاصمة البلجيكية بشتوتجارت الألمانية، و"كاي ال ام" (امستردام)، وبريتش ايروايز (لندن)، فضلاً عن 38 رحلة أخرى من وإلى المملكة المتحدة.

وقالت المتحدثة إن إعلانات أخرى مماثلة تصدرت  خلال النهار بسبب العاصفة، مضيفة " وقد يتم إرجاء أخرى" .

وكان المعهد الملكي للأرصاد الجوية في بلجيكا أصدر تحذيراً برتقاليا بخصوص العاصفة اليومالأحد، مشيراً إلى ارتفاع مخاطر تسجيل أضرار في البلاد كافة، وقال إنّ سرعة الرياح قد تبلغ 130 كيلومتراً فى الساعة، وربما أكثر.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، أعلنت أنّ العاصفة، ستهب على قسم من أوروبا، خصوصاً المملكة المتحدة وإيرلندا، وستتسبب برياح قوية الأحد فى شمال غربي البلاد قد تبلغ سرعتها 140 كيلومتراً في الساعة، وستمتد إلى بلجيكا.

وفي المملكة المتحدة، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية المحلية، أن تتسبب الرياح القوية والأمطار بإلغاء وإرجاء العديد من رحلات النقل الجوى والبحرى وعبر القطارات، وسط خشية من تضرر المساكن واحتمال تسجيل انقطاعات فى التيار الكهربائي.

ونصحت الشركة المالكة للسكك الحديد البريطانية بعدم التنقل بالقطار الأحد إلا عند "الضرورة المُلحة" ونبهت إلى احتمال اضطراب حركة النقل حتى صباح الإثنين. وقررت عدة شركات قطارات تقليص وتيرة رحلاتها وسرعة قطاراتها.

وفي لندن ألغي سباق عشرة آلاف متر كان سيشارك فيه 25 ألف شخص. كما سيتم إغلاق الحدائق الملكية.

ثمة دول أخرى ستطالها العاصفة، بينها ألمانيا وسويسرا وإيرلندا حيث ألغي حفل افتتاح جالواى (غرب) عاصمة للثقافة الأوروبية في 2020 مساء السبت. وكان من المتوقع أن يحضر 45 ألف شخص المهرجان الافتتاحي، كما نبهت شرطة الطيران إير لينغز من احتمال تأخير أو إلغاء رحلات.

 


بروكسل

مطار بروكسل

العاصفه سيارا

اوروبا

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