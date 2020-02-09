إغلاق مراكز الاقتراع فى أذربيجان دون مخالفات فى الانتخابات البرلمانية

أ ش أ ووكالات الأنباء

أغلقت مراكز الاقتراع في أذربيجان، بعد انتهاء عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية.وذكرت شبكة /إيه بي سي نيوز/ الأمريكية، اليوم ، الأحد ، أن رئيس لجنة الانتخابات المركزية مزاهر باناهوف نفى تلقي أية شكاوي بشأن وقوع مخالفات خلال عملية التصويت لاختيار أعضاء البرلمان الجديد البالغ عددهم 125 عضوا من بين 1600 مرشح لشغل مقاعد البرلمان الجديد .

وتوجه الناخبون في أذربيجان صباح اليوم الأحد، إلى مراكز الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات التشريعية التى يتنافس فيها أكثر من 1600 مرشح، وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن 19 حزبا سياسيا تقدمت بمرشحين لشغل مقاعد البرلمان البالغ عددها 125 مقعدا، بينما خاض عدد آخر السباق الانتخابي كمستقلين، وذلك وفقا لبيانات مهمة مراقبة الانتخابات التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

ويرى المراقبون أن هناك اهتماما كبيرا لدى الشعب الأذرى بانتخاب برلمان جديد، في الانتخابات المبكرة التي تجرى بعد قرار الرئيس إلهام علييف حل البرلمان في ديسمبر الماضي، والدعوة لبرلمان جديد.

وكان إلهام علييف رئيس أذربيجان - الدولة البترولية الغنية البالغ عدد سكانها نحو 10 ملايين نسمة - قد دعا لاجراء انتخابات برلمانية في شهر ديسمبر الماضي من أجل تشكيل برلمان جديد لتمرير التعديلات الدستورية التي يسعى إليها، نظرا لأن حزبه ( حزب أذربيجان الجديدة ) لا يملك أغلبية الثلثين اللازمة لتمرير تلك التعديلات الدستورية.

وكان علييف قد أقال في أكتوبر رامز مهدييف كبير موظفي الرئاسة ذا النفوذ وأجرى تغييرات أخرى بارزة تضمنت تعيين الاقتصادي على أسادوف رئيسا للوزراء.