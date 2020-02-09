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إصابة شرطيين فى حادثى إطلاق نار فى مدينة نيويورك الأمريكية

الأحد، 09 فبراير 2020 08:36 م
إصابة شرطيين فى حادثى إطلاق نار فى مدينة نيويورك الأمريكية الشرطة الأمريكية - أرشيفية
وكالات

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أعلنت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية، اليوم، أن شرطيين أصيبا بحادث إطلاق نار فى موقع واحد وتوقيتين مختلفين في كمين.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال المتحدث باسم شرطة نيويورك فى مؤتمر صحفى اليوم : إن "إطلاق النار كان من دون استفزاز من الشرطة"، وإن حالة الشرطيين "مستقرة".

وأوضح أنهم ألقوا القبض على مُنفذ الكمين الأول الذي استهدف سيارة نقل تابعة للشرطة ، وأن التحقيقات مستمرة لمعرفة دوافع الحادثتين ، حيث إن العلاقة بين الحادثين لا تزال غير واضحة.  

كانت مدينة نيويورك، شهدت مظاهرات احتجاجية على انتشار جرائم إطلاق النار "الرصاص" بعدما تنقلت وسائل الإعلام الإمريكية إطلاق النار على وكيل ICE في مدينة نيويورك.

وتعتبر جرائم اطلاق النار في نيويورك عرض مستمر، حيث كان موقع "نيويورك ديلى نيوز" قال في أكتوبر الماضى نقلا  عن مسئولين إن 4 أشخاص قتلوا وجرح 3 فى إطلاق نار كثيف فى ناد اجتماعى، صباح يوم السبت في بروكلين فى نيويورك.

وأوضح الموقع أن رجال الشرطة إلى سارعوا إلى نادى تريبل إيه أسيس الاجتماعي بعد سماع دوى إطلاق نار في حوالي الساعة 7 صباحًا.

وكانت إدارة شرطة نيويورك، ودعت عنصر أساسى بعمل الشرطة منذ فترة طويلة، وهو تدوين الملاحظات يدويا، إذ ذكرت صحيفة New York Times ، أن شرطة نيويورك ستقوم رسميًا بالاستغناء عن مذكرات تدوين الملاحظات فى 17 فبراير، وسيتم استبدالها بتطبيق متخصص جديد سيتم تحميله مسبقا على هواتف الايفون التى تستخدمها الإدارة.

وسيقوم التطبيق بإرسال ملاحظات الضباط إلى قاعدة بيانات، حيث سيتمكن الضباط الآخرون من الوصول إليها، ويتم ربطها بوقت ومكان تم إدخالهما بواسطة الضابط.

وقال أنتونى تاسو نائب رئيس شرطة نيويورك لصحيفة التايمز: "إنه يعطينا القدرات التى لم تكن لدينا من قبل، عندما كانت تترك دفاتر المذكرات فى خزائن الضباط ولم نتمكن من الوصول إلى قدر كبير من المعلومات".


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امريكا

حوادث نيويورك

اطلاق نار

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