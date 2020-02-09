إسرئيل تمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق العالمية

وكالات

قال الوكيل المساعد للقطاع الاقتصادى في وزارة الزراعة الفلسطينية ، طارق أبو لبن، إن قرار وزير الدفاع الإسرائيلى، نفتالى بينيت، منع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأردن، دخل حيز التنفيذ اليوم الأحد وحتى إشعار آخر.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن أبو لبن، أن قرار منع تصدير المنتجات من خضراوات وفواكه وزيت زيتون وتمور سياسي، ويأتي ردا على قرار الحكومة الفلسطينية منع استيراد العجول الإسرائيلية منذ أشهر.

وأوضح أن قيمة تصدير هذه المنتجات تبلغ سنويا 100 مليون دولار، وتتركز غالبية زراعتها في الأغوار، التي هي محور الحديث في "صفقة القرن"، وتابع : من الممكن استيعاب هذه المنتجات محليا، وهى خسارة ممكن التعامل معها في اطار الصمود والعمل الجماعي، من أجل الحد من تبعاته على كافة الصعد.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد قررت الأحد الماضى، وقف استيراد المنتجات الزراعية، وعصائر الفاكهة، والمياه المعدنية من السوق الإسرائيلية، وكانت أعلنت فى أكتوبر مقاطعة استيراد العجول من إسرائيل.

وأرجعت قوات الاحتلال الجمعة الماضية عن عدد من الحواجز شاحنات فلسطينية محملة بمنتجات زراعية كانت ستصدر لدول العالم.

وفتحت إسرائيل والسلطة الفلسطينية جبهة جديدة فى صراعهما المستمر منذ عقود بنزاع تجارى بدأ فى أكتوبر وتصاعد خلال الأسبوع الماضي.