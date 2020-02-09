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إزاى تحمى نفسك من تسمم الحمل وتحافظى على جنينك؟

الأحد، 09 فبراير 2020 03:00 م
إزاى تحمى نفسك من تسمم الحمل وتحافظى على جنينك؟ تسمم الحمل-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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تسمم الحمل من أبرز المشاكل الصحية التي تعانى منها المرأة الحامل مما يؤثر على صحتها وصحة الجنين، قد يكون سبب تسمم الحمل هو وجود خلل في الجهاز المناعى أو تكوين أجسام مضادة، وبعض الدراسات قالت أن سبب تسمم الحمل هي العوامل الوراثية وخلل في الغدد الصماء.

وحسب ما ذكره موقع americanpregnancy فأن هناك بعض النصائح التي يجب أن تتبعها المرأة الحامل للوقاية من تسمم الحمل وهى:

نصائح للوقاية من تسمم الحمل

 

1:ينصح بتجنب الوزن الزائد من خلال تقليل الدهون والنشويات واستبدالها بالأطعمة الصحية مثل الخضروات والفواكه، فزيادة الوزن قد تزيد من خطر الإصابة بتسمم الحمل.

2:الابتعاد عن تناول الأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من الصوديوم، وخصوصا المعلبات والمخللات.

3:ينصح المرأة الحامل بالاهتمام بتناول الخضروات والفواكه التي تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعزز صحة الجسم وتطرد السموم من الجسم.

4:التقليل من استخدام الملح في الطعام فالإكثار من تناول الملح يزيد من خطر الإصابة بتسمم الحمل.

5:ينصح بالإكثار من شرب المياه يوميا فهى تساعد على تعزيز صحة المرأة الحامل والوقاية من تسمم الحمل.

6:الحصول على قسط كافى من الراحة والنوم وعدم بذل مجهود كبير يؤثر على صحتك وصحة الجنين.

7:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية بانتظام ولكن تحت إشراف الطبيب المعالج فهو الذى يحدد نوع التمرين حسب حالة المرأة الحامل.

8: الحفاظ على مستوى ضغط الدم والسكر، فأذا كانت المرأة الحامل مريضة ضغط أو سكر يجب المتابعة الدورية وقياس نسبة السكر والضغط باستمرار.

9: تجنب تناول المشروبات الكحولية والتدخين فهى من أبرز الأشياء التي تؤثر على صحة المرأة الحامل والجنين.

10:الابتعاد عن تناول الشروبات التي تحتوى على كافيين واستبدالها بالعصائر الطبيعية والسوائل الدافئة.

11: ينصح دائما برفع القدمين للأعلى فيساعد ذلك على تخفيف الضغط والتورم في القدمين.

12:الابتعاد عن التوتر والضغط النفسى والعصبى حتى لا يؤثر ذلك على صحة الجنين والمرأة الحامل.

13:ينصح بممارسة رياضة الاسترخاء والهدوء وتجنب الإجهاد الشديد.


تسمم الحمل

الحمل

التسمم

الانجاب

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