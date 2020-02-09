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إحالة عاطلين للجنايات سرقا سائقا بالإكراه بعد خداعه بتوصيلهما فى الخليفة

الأحد، 09 فبراير 2020 11:50 ص
إحالة عاطلين للجنايات سرقا سائقا بالإكراه بعد خداعه بتوصيلهما فى الخليفة محكمة-أرشيفية
كتب سليم على

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قررت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، إحالة عاطلين، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بسرقة سائق بالإكراه فى الخليفة، بعدما استوقفه المتهمان، وطلبا منه توصيلهما لمحل الضبط وفور وصولهم، قام الأول بإشهار السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، واستوليا منه على أمواله وهاتفه المحمول كرهًا عنه. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بأنه أثناء مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بميدان مصطفى فاضل، تناهى إلى سمعه صوت استغاثة أحد الأشخاص، من داخل احدى السيارات.
 
وباستبيان الأمر تمكن من ضبط كل من"س. م. د" 31 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى عدد 5 قضايا آخرهم 2714 لسنة 2018م الخليفة " مخدرات "، "ع. م.د" 43 سنة عاطل ومقيم بذات العنوان ( مسجل خطر ) سرقات عامة تحت رقم 12530 فئة " ج " والسابق اتهامه فى 21 قضية اخرهم 9298 لسنة 2012م السيدة زينب " نصب " ( شقيق الأول ) أثناء استقلالهما السيارة رقم ل ق هـ 319 بيضاء اللون " تاكسى".
 
وضبط بحوزتهما المضبوطات التالية، سلاح أبيض " كتر "، هاتف محمول ماركة نوكيا، وبصحبتهما قائد السيارة " ا. م. ك" 41 سنة سائق ومقيم 14 شارع القبلاوى ـ دائرة قسم شرطة السيدة زينب.
 
وبسؤال الأخير قرر بأنه حال سيره بالسيارة قيادته بمنطقة عين الصيرة، دائرة قسم شرطة مصر القديمة استوقفه المتهمان وطلبا منه توصيلهما لمحل الضبط وفور وصولهم قام الأول بإشهار السلاح الابيض المضبوط بحوزته، واستوليا منه على هاتفه المحمول كرهًا عنه.
 
وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المجنى عليه أيداها، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

مديرية أمن القاهرة

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