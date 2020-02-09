إحالة دعوى إلغاء شطب رسالة دكتوراه لـ مدرس مساعد بزراعة بنى سويف للمفوضين

كتب J أحمد عبد الهادى

قررت الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار محمد الطاهر حفني، احالة الطعن رقم 9511 لسنة 74 ق المقام من الباحثة إيمان عباس حامد ضد رئيس جامعة القاهرة والتي تطالب فيها بإلغاء قرار مجلس جامعة القاهرة بشطب رسالة الدكتوراه التي أنجزتها، للمفوضين مع تحديد جلسة 28 يونيو المقبل لنظر الطعن.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 9511 لسنة 74 ق قضاء إداري، رئيس جامعة القاهرة، ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، وعميد كلية الزراعة، ورئيس قسم الكيمياء الحيوية بكلية الزراعة جامعة القاهرة بصفتيهما.

وذكرت الدعوى أنّ الطاعنة تعمل بوظيفة مدرس مساعد بكلية الزراعة جامعة بني سويف، وسجّلت بكلية الزراعة جامعة القاهرة لنيل درجة الدكتوراه منذ 17 /1 /2012 وأعدت رسالة الدكتوراه بعنوان "دراسات بيوكيميائية على بعض المكملات الغذائية".

ولدوائر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اختصاصات متعددة نرصدها على النحو التالى:

- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الأولى) الحقوق والحريات العامة، تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: الحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية. الإقامة والإبعاد من أراضى الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول. المنازعات.

- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية) نقابات وجمعيات ، تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: النقابات المهنية والعمالية وغيرها من النقابات واتحادات الغرف الصناعية أو التجارية وغيرها والانتخابات الخاصة بكل ذلك. الجمعيات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب.