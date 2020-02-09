إحالة تشكيل عصابى للمحاكمة بتهمة سرقة المساكن فى عين شمس

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة عين شمس، إحالة تشكيل عصابى، تخصص فى سرقة المساكن للمحاكمة أمام محكمة الجنح ؛ حيث تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس، مفادها أن كلا من "خ. ع. ع" 27 سنة عاطل مقيم فى المطرية، و"م. ا. ا" 32 سنة عاطل ومقيم فى المطرية، والسابق اتهامه فى قضيتين أخرهما 17194 لسنة 2018م المطرية" سرقة مسكن "، ويكونان فيما بينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقات المساكن بأسلوب " كسر الباب "، وأنهما وراء ارتكاب العديد من الحوادث.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما، وبمواجهتهما بالمعلومات والتحريات أيداها، واعترفا بارتكاب 8 حوادث سرقات مساكن بذات الأسلوب، ومنها سرقة مشغولات ذهبية عبارة عن " 2 خاتم " من داخل مسكن صاحب محل، والمحرر بشأنها المحضر رقم 614 لسنة2020م جنح القسم، وسرقة مبلغ مالى 12 ألف جنيه من داخل مسكن ربة منزل والمحرر بشأنها المحضر رقم 1289 لسنة2020م جنح القسم، وسرقة تليفزيون ماركة جولد ستار، غسالة كهربائية، مروحة سقف من داخل مسكن صاحب محل والمحرر بشأنها المحضر رقم 1989 لسنة2020م جنح القسم، وسرقة 5 هواتف محمولة، شاشة LCD من داخل مسكن موظف، وسرقة كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن " 2 خاتم، سلسلة، حلق "، شاشة LCD من داخل منزل ربة منزل، وسرقة مشغولات ذهبية عبارة عن" حلق " من داخل مسكن صاحب محل، وسرقة تليفزيون وغسالة وجهاز ريسيفر من داخل مسكن ربة منزل، وسرقة سخان كهربائى وغسالة ومروحة سقف وبعض الأوانى من داخل مسكن طالب.