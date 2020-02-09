أوبرا الإسكندرية تحيى الذكرى 45 لرحيل "أم كلثوم" بحفل فنى بقيادة المايسترو سليم سحاب

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت دار الأوبرا بالإسكندرية عن إحياء ذكرى رحيل "أم كلثوم"، بحفل غنائى كبير بقيادة المايسترو سليم سحاب، وأشار بيان صادر اليوم إلى أن دار الأوبرا المصرية ،برئاسة الدكتور مجدى صابر، سوف تحيى الذكرى 45 لرحيل كوكب الشرق أم كلثوم بحفل فنى بمسرح دار أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو سليم سحاب و ذلك فى الثامنة مساء الخميس القادم.

و يتضمن البرنامج نخبة من أعمال كوكب الشرق التى تعاونت فيها مع كبار الملحنين منها عن العشاق - حبيبى يسعد أوقاته - برضاك - انا فى انتظارك - حلم لـ زكريا أحمد ، ألف ليلة و ليلة - سيرة حب لـ بليغ حمدى ، فكرونى - موسيقى دارت الايام لـ محمد عبدالوهاب ، شمس الأصيل لـ رياض السنباطى وللصبر حدود لـ محمد الموجى .. اداء مى فاروق ، عفاف رضا ، المغربية أسما لزرق

و دار الأوبرا المصرية تنظم عدد من الفعاليات لإحياء ذكرى رحيل كوكب الشرق التى تعد أحد أهم الشخصيات البارزة فى مجال الفنون المصرية والعربية وجزء أصيل من تاريخ مصر الثقافى والحضارى.

يذكر أن "أم كلثوم" ولدت فى محافظة الدقهلية بالخديوية المصرية فى 31 ديسمبر 1898م أو رسميًا حسب السجلات المدنية فى 4 مايو 1908م، وتوفيت فى القاهرة بعد معاناة مع المرض فى 3 فبراير 1975م ، وتعد أم كلثوم من أبرز مغنى القرن العشرين الميلادي، وبدأت مشوارها الفنى فى سن الطفولة، اشتهرت فى مصر و الوطن العربي، و من أشهر أغانيها سيرة الحب ودارت الايام و الف ليلة و ليلة ، و للصبر حدود.