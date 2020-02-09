أهمها ظهر العملاق.. محطات على طريق صناعة الغاز فى مصر

كتبت – مروة الغول

حققت مصر خلال السنوات الماضية طفرة هائلة فى مجال صناعة الغاز الطبيعى محليا وإقليميا وعالمية، وذلك بتحقيق عدد من اكتشافات الغاز العملاقة بالبحر المتوسط، وكذلك خطتها فى التحول إلي مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة بالمنطقة، حيث تمتلك مصر كافة المقومات التى تؤهلها للقيام بهذا الدور من موقع متميز وبنية تحتية متمثلة فى مصانع الإسالة والموانئ المتخصصة.

كما شهدت الفترة الماضية نشاطاً ملحوظا في عقد الاتفاقيات البترولية للبحث والاستكشاف والإنتاج، حيث بلغ عدد الاتفاقيات منذ يوليو 2014 وحتى الآن 82 اتفاقية بترولية باستثمارات حدها الأدنى حوالي 16 مليار دولار لحفر 340 بئراً، وفيما يلي أهم المحطات الرئيسية لصناعة الغاز الطبيعي في مصر والتي كانت كالتالي:

1960-1 الاكتشاف المبكر للغاز الطبيعى في مصر.

1970-2أول انتاج تجاري من الغاز الطبيعي من حقول أبو ماضي.

1980-3بدء نشاط توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية .

1983-4تأسيس أول شركة لتوزيع الغاز محليا.

1985-5 بدء تطوير شبكة الغاز الوطنية.

1995-6تأسيس أول شركات الغاز الطبيعي المضغوط.

1996-7 بدء أنشطة الغاز الطبيعي المضغوط.

1997-8تأسيس الشركة المصرية للغاز الطبيعي مشغل نظام النقل "TSO".

-2001-9 تأسيس الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي.

-2003-10 مشروع تصدير خط الأنابيب الأول "خط الغاز العربي".

-2004-11 أول تصدير للغاز الطبيعي المسال من دمياط .

-2005-12 أول تصدير للغاز الطبيعي المسال من إدكو.

-2015-13 أول وحدة عائمة لتغييز مخزون الغاز الطبيعي.

-2015-14 اكتشاف حقل ظهرباحتياطيات تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

-15 ديسمبر 2017 الإنتاج المبكر لحقل ظهر العملاق.

-16 31 يناير 2018 افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى مشروع حقل ظهر العملاق.

-17 نهاية 2019 الوصول بمعدلات الإنتاج لـ 2.7مليار قدم مكعب غاز يومياً وطاقة إنتاجية تصل لحوالي 3 مليارات قدم مكعب غاز يومي.