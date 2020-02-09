سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 فبراير 2020 09:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أمين عام الأمم المتحدة يدعم رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

الأحد، 09 فبراير 2020 08:47 م
أمين عام الأمم المتحدة يدعم رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب انطونيو جوتيرس
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيرس، موقفه الداعم لرفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، مشيرا إلى أنه سيناقش ذلك مع كل من يلتقيهم من المسئولين الأمريكيين.

والتقى رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك في أديس أبابا - على هامش اجتماعات القمة الأفريقية - اليوم الأحد - مع الأمين العام للأمم المتحدة، وناقش اللقاء الأوضاع في السودان، وجنوب السودان، والتحديات التي تواجه منظمة الإيجاد.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، أن جوتيرس أكد دعم الأمم المتحدة للمرحلة الانتقالية ولرئيس الوزراء،واستعداد المنظمة الدولية لتقديم كل المساعدات الممكنة حتى يتخطى السودان هذه المرحلة الصعبة.

واطمأن أمين عام الأمم المتحدة على سير عملية السلام في السودان، موضحا أنه يدرك صعوبة وتعقيد الأوضاع في المرحلة الانتقالية.

من جانبه .. قدم حمدوك عرضا للأمين العام للأمم المتحدة عن الأوضاع الحالية والصعوبات التي تواجه الحكومة الانتقالية، كما سرد الجهود الجارية لتحقيق السلام في جنوب السودان.

وكانت حكومة السودان، طلبت من الأمم المتحدة، الحصول على ولاية من مجلس الأمن الدولى، لإنشاء عملية لدعم السلام بموجب الفصل السادس فى أقرب وقت ممكن، بحيث يتم تشكيل بعثة سياسية خاصة تضم عنصراً قوياً لبناء السلام على أن تشمل ولاية البعثة المرتقبة كامل أراضي السودان، وقال البراق النذير الوراق، السكرتير الصحفى لرئيس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، فى تصريح اليوم الأحد، إن هذا الطلب يأتي في أعقاب النقاشات التي تدور في أروقة الأمم المتحدة خلال هذا الشهر حول ترتيبات ما بعد البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) في السودان، على أن يكون تواجد الأمم المتحدة في السودان متكاملاً ومتوائماً من الناحية الاستراتيجية، وتحت قيادة واحدة.

واشتمل الطلب على عدد من العناصر كي تدرج في ولاية البعثة وهي دعم تنفيذ الوثيقة الدستورية، وتوفير الدعم بالمساعي الحميدة لمفاوضات السلام خصوصاً في مدينة جوبا، والمساعدة في التعبئة للمساعدات الاقتصادية الدولية، تقديم الدعم التقني في وضع الدستور، والمساعدة في توطيد المكاسب في دارفور خلال جهود بناء السلام وتقديم المساعدات الإنسانية والاضطلاع بالمبادرات الإنمائية، وبسط سلطة الدولة مع زيادة التركيز والمشاركة في النيل الأزرق وجنوب كردفان (جنوب السودان)، بالإضافة إلى دعم إعادة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم وإعادة دمجهم، والعدالة الانتقالية، وحماية المدنيين وبناء قدرات قوات الشرطة.


الامم المتحده

الامين العام للمم المتحده

اخبار الامم المتحده

السودان

قوائم الارهاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم العالى: يحق لرؤساء الجامعات منع أعضاء هيئة التدريس من ارتداء النقاب

التعليم العالى: يحق لرؤساء الجامعات منع أعضاء هيئة التدريس من ارتداء النقاب

اليوم السابع: أفريقيا تشكر الرئيس

اليوم السابع: أفريقيا تشكر الرئيس

انخفاض أسعار الحديد.. 100جنيه لـ " عز".. و300 فى شركة السويس للصلب

انخفاض أسعار الحديد.. 100جنيه لـ " عز".. و300 فى شركة السويس للصلب

3 مسلحين يقتحمون مطعم "فلفلة" المصرى فى أستراليا.. صور

3 مسلحين يقتحمون مطعم "فلفلة" المصرى فى أستراليا.. صور

البرلمان يوافق على جزاء إدارى للسايس حال تحصيل مبالغ مالية تجاوزت القيمة المحددة

البرلمان يوافق على جزاء إدارى للسايس حال تحصيل مبالغ مالية تجاوزت القيمة المحددة

البرلمان يوافق على مشروع قانون تنظيم ساحات الانتظار وعمل السياس فى مجموعه

البرلمان يوافق على مشروع قانون تنظيم ساحات الانتظار وعمل السياس فى مجموعه

السكة الحديد فى بيان رسمى : واقعة حمار الأقصر صحيحة وحررنا محضرا ضد الراكب

السكة الحديد فى بيان رسمى : واقعة حمار الأقصر صحيحة وحررنا محضرا ضد الراكب

ضربة جديدة للاحتكار القطرى.. الدوري الإنجليزي قريباً على طريقة Netflix

ضربة جديدة للاحتكار القطرى.. الدوري الإنجليزي قريباً على طريقة Netflix

اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك رسميا بإقامة القمة 24فبراير باستاد القاهرة

اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك رسميا بإقامة القمة 24فبراير باستاد القاهرة

س و ج.. هل يفكر الأهلي فى ضم أحمد الشناوى حارس بيراميدز؟

س و ج.. هل يفكر الأهلي فى ضم أحمد الشناوى حارس بيراميدز؟

مقاطعة صينية تعرض 142 دولارا لكل مصاب بارتفاع حرارة يسلم نفسه للمستشفى

مقاطعة صينية تعرض 142 دولارا لكل مصاب بارتفاع حرارة يسلم نفسه للمستشفى

أخبار مصر اليوم .. انطلاق قمة الاتحاد الأفريقى برئاسة السيسى

أخبار مصر اليوم .. انطلاق قمة الاتحاد الأفريقى برئاسة السيسى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة