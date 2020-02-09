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أسقف المنتزه يفتتح مؤتمرا شبابيا لأقباط استراليا ويترأس القداس

الأحد، 09 فبراير 2020 09:15 م
أسقف المنتزه يفتتح مؤتمرا شبابيا لأقباط استراليا ويترأس القداس الانبا بافلى
سارة علام

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افتتح الأنبا بافلى الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزة بالإسكندرية، والأنبا دانيال أسقف ورئيس دير الانبا شنودة رئيس المتوحدين اليوم فعاليات المؤتمر الروحي لشباب إيبارشية سيدنى وملبورن بالولايات الإسترالية والعاصمة الفيدرالية كانبرا ونيوزيلندا، وشارك في المؤتمر ما يقارب من 200 من الشباب القبطي بأستراليا، ولفيف من كهنة إستراليا، ومن المقرر أن ينتهي المؤتمر فعالياته اليوم الأحد.
 
وفي السياق ذاته، يترأس الأنبا بافلي صلاة القداس الإلهى صباح اليوم الاثنين المقبل بكنيسة القديس مار مرقس فى حى ارنكليف.
 
ويبدأ الأقباط الأرثوذكس  غدا الإثنين، الصوم المعروف بصوم يونان، ولهذا الصوم قصة ذكرها الكتاب المقدس وطقوس خاصة تفسر معناه ، وصوم يونان هو الصوم الذى يسبق الصوم الكبير بخمسة عشر يومًا، ويعرف فطر صوم يونان بفصح يونان، وهو مصطلح كنسى فريد لا يستخدم إلا بالنسبة لعيد القيامة المجيد، الذى يطلق عليه أيضا «عيد الفصح».
 
مدة هذا الصوم حسب طقس الكنيستين السريانية والقبطية هو ثلاثة أيام أما الأرمن الأرثوذكس فيصومونه خمسة أيام ،  ودخل هذا الصوم إلى الكنيسة القبطية فى أيام البابا إبرآم بن زرعة السريانى (976- 979م) البطريرك الـ62 فى القرن العاشر، حيث كان البابا أبرآم سريانى الأصل، وكان السريان يصومونه قبل القرن الرابع الميلادي.
 
وكان عدد أيام هذا الصوم قديما ستة، أما الآن فهو ثلاثة أيام فقط، تبدأ صباح الإثنين الثالث قبل الصوم الكبير،  صار صومًا مستقرًا فى الكنيسة فى قوانين ابن العسال فى القرن الثالث عشر، كما ذكره ابن كبر 1324م كصوم مستقر فى الكنيسة.
 
مدة هذا الصوم حسب طقس الكنيستين السريانية والقبطية هو ثلاثة أيام أما الأرمن الأرثوذكس فيصومونه خمسة أيام ، ودخل هذا الصوم إلى الكنيسة القبطية فى أيام البابا إبرآم بن زرعة السريانى (976- 979م) البطريرك الـ62 فى القرن العاشر، حيث كان البابا أبرآم سريانى الأصل، وكان السريان يصومونه قبل القرن الرابع الميلادي.
 
 
وكان عدد أيام هذا الصوم قديما ستة، أما الآن فهو ثلاثة أيام فقط، تبدأ صباح الإثنين الثالث قبل الصوم الكبير، صار صومًا مستقرًا فى الكنيسة فى قوانين ابن العسال فى القرن الثالث عشر، كما ذكره ابن كبر 1324م كصوم مستقر فى الكنيسة.
 
 

الانبا بافلي

شباب اقباط استراليا

اقباط استراليا

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