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أسعار الفاكهة اليوم.. الجوافة تبدأ من 4 جنيهات والفراولة بـ 5 جنيهات

الأحد، 09 فبراير 2020 11:57 ص
أسعار الفاكهة اليوم.. الجوافة تبدأ من 4 جنيهات والفراولة بـ 5 جنيهات سوق الفاكهة
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الفاكهة اليوم الأحد 9-2 -2020 استقرارا لجميع الأصناف وفق الأسعار المقررة بسوق العبور للجملة، وأكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار جميع الأصناف شهدت استقرارا فى الفترة الحالية بسبب زيادة الإنتاج المحلى بما يلبى احتياجات السوق، ما أدى إلى زيادة المعروض من جميع أصناف الفاكهة فى الأسواق المحلية وذلك أدى إلى استقرار الأسعار. 
 
وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار البرتقال البلدى تتراوح بين 2-3 جنيهات، والبرتقال السكرى ليتراوح بين 2-3.5 جنيهات، والبرتقال أبو سرة ليتراوح بين 2 – 3 جنيهات للكيلو، واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 2- 6 جنيهات، وتراوح سعر الليمون بين 7 - 11 جنيها للكيلو. 
 
وأشار النجيب لـ"اليوم السابع" أن أسعار التفاح الأمريكى والإيطالى يتراوح بين 17 – 23 جنيها، والتفاح الجولدن بـ 17 جنيها، والتفاح السورى بـ18 جنيها، بينما تراوح سعر الفراولة بين 5– 9 جنيهات ، والكانتلوب بين 3 -6 جنيهات، كما تراوحت أسعار الجوافة لتتراوح بين 4-8 جنيهات، كما استقرت أسعار الرمان للترواح بين 5-9 جنيهات، تراوح سعر الكاكا بين 6- 9 جنيهات . 
 
والجدير بالذكر أن شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضراوات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة لكل الأصناف .

اسعار الفاكهة

سعر الفاكهة اليوم

سوق العبور

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