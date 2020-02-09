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أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 9-2-2020 وعيار 24 بـ 189.50ريال

الأحد، 09 فبراير 2020 05:08 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 9-2-2020 وعيار 24 بـ 189.50ريال ذهب
كتبت : سماح حمدى

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ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الأحد 9-2-2020، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية "عيار 24" نحو 189.50 ريال سعودى بما يعادل 50.51. $ ، فيما بلغ "عيار 21" نحو 82. 165 ريال  بما يعادل  44.20 $

 

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

بنحو  189.50 ريال  بما يعادل  50.51 $

 

سعر الذهب عيار 22

بنحو  173.71 ريال  بما يعادل  46.31 $

 

سعر الذهب عيار 21 

بنحو 82. 165 ريال  بما يعادل  44.20 $

 

سعر الذهب عيار 18 

بنحو  142.13 ريال بما يعادل  37.89 $

 

سعر الذهب عيار 14 

بنحو 110.54 ريال  بما يعادل 29.47 $

 

سعر الذهب عيار 12

بنحو  94.75 ريال بما يعادل  25.26 $

 

سعر أوقية الذهب

بنحو  5,894  ريال بما يعادل 1,571 $

 

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,327 ريال بما يعادل 353.61 $

 

سعر كيلو الذهب

بنحو 189,503 ريال بما يعادل 50,514$

 

وهنا نجد أن أسعار الذهب فى أعلى مستوياتها في شهر ونصف الشهر، إذ تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين.

ومما يُضاف إلى المخاوف أن انكمش اقتصاد كندا على خلاف المتوقع بنسبة 0.1% في أكتوبر، مسجلا أول انخفاض شهري منذ فبراير، لأسباب من بينها إضراب بقطاع السيارات الأميركي مما أثر سلبا على التصنيع، وهو ما انعكس على أسعار الذهب.

ويُعتبر الذهب بديلا استثماريا في أوقات الضبابية السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين في العالم.


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