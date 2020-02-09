أخبار سارة من العنانى لقطاع السياحة.. ربط الأقصر بالغردقة وشرم بالطيران أبرزها

كتبت آمال رسلان

فى ثالث محطاته السياحية قام وزير السياحة والأثار الدكتور خالد العنانى، بزيارة إلى الأقصر للقاء المستثمرين السياحيين والقائمين على القطاع للإطلاع على المشكلات التى تواجههم وطرح حلول سريعة للنهوض بقطاع السياحة ورفع كفاءة الخدمات السياحية، وذلك بعد أن قام العنانى بزيارات سابقة إلى الغردقة وشرم الشيخ خلال يناير الماضى.

وخلال زيارته الأقصر أعلن العنانى عن عدد من الأخبار الهامة التى تخدم القطاع السياحى عامة وفى محافظة الأقصر بشكل خاص، فى مقدمتها:

1- العمل على وضع آليات جديدة فى نظام التأشيرة المصرى، يسمح بمنح التأشيرات السياحية، والتى تٌمكن السياح من زيارة مصر لعدة سنوات.

2 - يتم دراسة مد التخفيض الذى تقرر منحه للحاصلين على تذاكر زيارة آثار مدينة الأقصر خلال شهرى يوليو وأغسطس ليشمل شهر يونيه أيضا، وذلك بالنسبة للتذاكر التى تصدر بنظام "الأقصر باس" بنسبة خصم تصل إلى 50%.

3- بدء تسيير خطوط طيران جديدة لربط مدينة الأقصر بمدينتى الغردقة وشرم الشيخ نهاية شهر فبراير الجارى مما يخدم عملية الربط بين السياحة الثقافية والشاطئية.

4- أعلن وزير السياحة والآثار عن طرح أراضٍ جديدة للاستثمار السياحى والفندقي، فى كل من الأقصر والبحر الأحمر ومحافظات مصر السياحية المختلفة.

5 - وقف تحصيل أية رسوم على المنشآت الفندقية والسياحية إلا بعد إقرارها من لجنة وزارية مختصة جرى تشكيلها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وتضم عدد من الوزراء المعنيين.

6 – كذلك ستتولى اللجنة الوزارية العمل على حل كافة المشكلات المتعلقة بالقطاع السياحى والعمل على تنميته، كما تم تشكيل لجنة خاصة تتولى إصدار تراخيص الفنادق الجديدة خلال 60 يوما، بهدف التيسير على المستثمرين.

7 - جارى العمل على وضع خطة لتطوير مدينة الأقصر، وكورنيش النيل بها بما يتماشى وطبيعتها الأثرية، وإنارة شوارعها وميادينها، بأحدث النظم المستخدمة فى إضاءة المدن التاريخية.