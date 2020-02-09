أخبار المحافظات.. اليوم السابع فى مقر إقامة المصريين بفندق الحجر الطبى بسيوة

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الأحد، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها، "عائد من الصين: استعدادات مصر فاقت التوقعات وكل سبل الراحة متوفرة"، و"محافظ شمال سيناء يشارك فى توزيع التابلت على الطلاب بالمدارس".

عائد من الصين: استعدادات مصر فاقت التوقعات وكل سبل الراحة متوفرة

"مصر لا تنسى أبنائها".. هذا لسان حال المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية منبع فيروس كورونا الذي يهدد العالم الآن، فبعد مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجلاء المصريين الموجودين بالمدينة بالمجان، وإقامتهم بفندق المشير أحمد بدوي فى سيوة بعد فحصهم للتأكد من خلوهم من الإصابة بهذا الفيروس، وإعادتهم مرة أخرى لحياتهم الطبيعية بعد انتهاء فترة الحجز الصحي.

خدمات راقية واهتمام رائع بالمصريين للحفاظ على حياتهم، أكد لهم أن الدولة المصرية لا تنسي أبنائها، وتوفير إقامة مميزة لجميع العائدين على حد سواء بالمجان، إلى جانب الفحص الدوري والمستمر، ومتابعة درجات الحرارة صباحا ومساءا، وتوفير خطوط اتصال للمصريين العائدين نظرا لأن أغلبهم كان يمتلك أرقاما صينية ليتمكن من التواصل مع أسرته للإطمئنان عليهم.

في البداية قال الدكتور أحمد طنطاوى أستاذ مساعد بكلية العلوم جامعة بنها، وكان مقيم بمدينة ووهان الصينية ضمن بعثة الجامعة بجامعة وسط الصين، إن عملية الإجلاء للمصريين بالصين كان مبشرة جدا وأحيت الأمل في نفوسهم، موضحا أنه تمت عملية الإجلاء الأحد الماضي، في الساعة الخامسة مساءا بتوقيت الصين، إلى أن وصل المصريين إلى مطار ووهان الدولي في الساعى السابعة والنصف مساء نفس اليوم، مشيرا إلى أن إنهاء الإجراءات تم بسلاسة كبيرة جدا، بإشراف السفير المصري بالصين.

وتابع "طنطاوى" لـ "اليوم السابع"، أنه تم انتهاء الإجراءات وإجراء الكشف الطبي على كل المصريين، موضحا أن الطائرة ذاتها التي أقلت المصريين من الصين كانت على مستوى عال جدا من التحصين، إلى جانب تأمين المصريين أنفسهم بالطائرة تخوفا من إصابة أي فرد منهم ونقل العدوي لشخص أخر، بالإضافة إلى طاقم الطائرة.

محافظ شمال سيناء يشارك فى توزيع التابلت على الطلاب بالمدارس

شارك اليوم اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء فى توزيع التابلت المدرسى على الطلبة بمدرسة الشهيد علاء الريس الثانوية بنات والشهيد محمد الكاشف الثانوية بنين بحى المساعيد بالعريش فى أول أيام الدراسة التى انطلقت اليوم على مستوى مدارس المحافظة بعد بدايتها بشكل جزئى أمس فى مدارس وسط سيناء ومدارس الفترتين بالعريش وبئر العبد.

وشارك محافظ شمال سيناء توزيع التابلت، حمزه رضوان مدير عام التعليم وقيادات تعليمية، ووجه المحافظ بإلغاء الطابور الصباحي نظرا لسقوط الأمطار، وقام بجولة متابعة داخل الفصول .

وقال محافظ شمال سيناء فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على هامش مشاركته فى توزيع التابلت، إن شمال سيناء من أول محافظات الجمهورية التى تم فيها توزيع أجهزة التابلت على الطلبة فى إنجاز لمنظومة عملية تعليمية تتواصل بنجاح بالمحافظة، وأن مدارس شمال سيناء تشهد أعمال تطوير متلاحقة تؤكد اهتمام الدولة بها، وأن المدارس أصبحت تشهد مستوى متقدم من اختبارات الطلبة الابتدائي لاجتياز مستوى متقدم عالميا فى اللغة الإنجليزية، ووجه رساله للطلبة أكد فيها على ضرورة تقدير الاهتمام بهم والاستجابة لمتطلباتهم الدراسية .

محلب: يولد سنويا 30 ألف طفل مصاب بمشاكل بالقلب.. والجينات فى مصر جينات خير

قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، إن هناك من 25 إلى 30 ألف يولدون بمشاكل قلبية، وأن المستشفيات الحالية لا تفى بعلاج هذا العديد، والقليوبية وسط الدلتا، وتم اختيارها لمكانها المتميز بين باقى محافظات الدلتا. وتابع، أن هناك مجهودات كبيرة جدا بذلت للانتهاء سريعا من المستشفى، والجينات فى مصر جينات خير، والمجتمع المصرى يجتمع على الخير، والكل يقدم ما يستطيع أنه يفعله.

جاء ذلك خلال حضور المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية، ووزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نفين القباج، ووزيرة التخطيط هالة حلمى السعيد، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومحافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، والدكتور أسامة الغزالى حرب، والدكتور محمد غنيم، وخديجة الجمال، والدكتور مدحت العدل، والفنانة أنوشكا والفنانة إلهام شاهين والفنانة درة والفنانة رانيا فريد شوقى والفنانة هانى رمزى والفنانة جنات وكابتن حسام البدرى وكابتن محمد بركات وكابتن أحمد حسن، وهشام عز العرب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى البنك التجارى الدولي، ورئيس البنك الأهلى المصرى هشام عكاشة وعاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر، وممدوح عباس، والكابتن حسن حمدي، للمشاركة فى احتفالية مستشفى الناس للأطفال بشبرا الخيمة بالحالة رقم 2000.

حكاية فلاحة كرمتها الوكالة الأمريكية

"استفدت من ندوات الإرشاد الزراعى فى زيادة إنتاجية البطاطس.. وضيق الحال خلانى أتعلم حرف كتير لتأسيس المنزل والإنفاق على أولادى"، بهذه الكلمات بدأت فايزة عويس سليمان، 67 عاما، والتى كرمتها الوكالة الأمريكية، حديثها لـ"اليوم السابع".

أضافت: أقيم بقرية دلاص التابعة لمركز ناصر شمال بنى سويف، وعكفت على تربية أبنائى الستة، وحرصت على إلحاقهم بالمدارس واستكمال تعليمهم، وشاركت فى أعمال تأسيس منزل لهم، بعد انفصالى عن زوجى منذ أكثر من عشرين عاما، كما تعلمت الكثير من الحرف مثل التفصيل والحياكة " الخياطة" واشتريت ماكينة خياطة للعمل عليها، علاوة على دهان حوائط الحجرات وتزيينها بالرسومات، وذلك نظرا لضيق الحال وضعف الإمكانيات المادية.

واستطردت : أخبرنى مدير الإدارة الزراعية بمركز ناصر ومسئول الجمعية الزراعية بالقرية باختيارى لتكريمى من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتميزى فى معدلات إنتاج البطاطس، وتم تسليمى شهادة تكريم خلال احتفالية حضرها وفد أمريكى بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر ببنى سويف، كما تم تكريمى قبل هذه الاحتفالية فى مؤتمر بمحافظة الأقصر خلال شهر أكتوبر كنموذج ناجح للمرأة الريفية.

نائب محافظ الدقهلية يحيل فرد أمن بمستشفى نبروه للتحقيق

أكد هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، ضرورة تهيئة مناخ جيد وبيئة نظيفة للمرضى، وحسن المعاملة فى المقام الأول وتقديم كافة الخدمات الطبية وصرف الأدوية والمستلزمات لجميع المرضى .جاء ذلك خلال زيارة الشيخ لمستشفى طلخا ونبروه مساء اليوم فى جولة تفقدية لمركزى طلخا ونبروه .جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته المحافظة مساء اليوم الأحد.

وتفقد هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، خلال زيارته لمستشفى نبروه غرفة الإفاقة وقسم الأشعة العادية والمقطعية وبنك الدم التجميعى وقسم الغسيل الكلوى والعناية المركزة واطمأن على صحة المرضى، واستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم، وقرر إحالة أحد أفراد الأمن بالمستشفى للتحقيق لمعاملته غير الجيدة لأحد المرضى المترددين على قسم الغسيل الكلوى، وأكد أهمية حسن التعامل مع المريض مهما كانت الظروف وطالب مدير المستشفى بمتابعة صيانة بعض طفايات الحريق منتهية الصلاحية ومراجعة نظام الحماية المدنية داخل المستشفى، والحفاظ على النظافة العامة بالمستشفى وأشاد بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمرضى وفى مقدمتها إنشاء قسم عزل بالمستشفى لعزل أى مريض يشتبه في إصابته بأى فيروس .

وفد "الرقابة والاعتماد" يزور أسوان استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وفد هيئة الرقابة والاعتماد التابعة لرئاسة الجمهورية، برئاسة الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة، فى إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة ضمن المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى حضور الدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان، والدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة.تأتى زيارة وفد هيئة الرقابة والاعتماد الميدانية لمحافظة أسوان، للوقوف على التجهيزات الإنشائية والفنية والرقمية لخريطة تطبيق هذا المشروع القومى الأول من نوعه.

أكد اللواء أشرف عطية، أنه تم تكليف مجموعة عمل بإشراف نائب المحافظ الدكتورة غادة يحيى للقيام زيارة ميدانية لمحافظة بورسعيد من أجل الإطلاع على ملامح وتفاصيل تجربتها فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل والتحول الرقمى للبدء من حيث أنتهى الأخرون ، مع تلافى أى معوقات ظهرت أثناء تطبيقها.

جامعة سوهاج تعقد الاجتماع التحضيرى للوفود المشاركة فى "أسبوع الجامعات"

عقدت اللجنة المنظمة لأسبوع الجامعات الأول بجامعة سوهاج، اجتماعاَ تحضيرياَ مع مشرفي الوفود المشاركة قبيل انطلاق الفعاليات التي تستمر حتي 14 فبراير الجارى "للطلاب، والعاملين، وأعضاء هيئة التدريس"، بمشاركة 12 جامعة حكومية ومعهد عالي، وبالتعاون مع وزارتي التعليم العالي، والشباب والرياضة، وبمشاركة الاتحاد الرياضي للجامعات، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالله المشرف العام للأسبوع، الدكتور محمد عبد المحسن رئيس لجنة الإفتتاح، الدكتور أشرف أبو الوفا رئيس لجنة المسابقات، إسماعيل الظهرى مدير عام رعاية الشباب المركزية، رشاد الشمسي مشرف لجنة المسابقات الإجتماعية ولفيف من أعضاء اللجنة التنسيقية للفعاليات.